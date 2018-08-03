市场监管部门要求拼多多规范经营行为 新闻

今日上午，国家市场监督管理总局网监司牵头召开行政约谈会，要求拼多多严格履行主体责任，加强“对入驻平台经营者及商品的管理和审核”，积极配合各地各级市场监管部门调查检查。

拼多多董事长黄峥表示，拼多多将站在消费者的角度扎扎实实解决问题，认认真真全面整改。同时，主动与监管部门沟通，争取法律指导，主动配合市场监管部门的调查检查，不推卸责任。拼多多将以此次舆情事件为契机，加强平台管理，谋求企业长远发展。

上海市商行政管理局此前发布公告称，市区两级工商和市场监管部门已经约谈拼多多平台经营者，要求其立即开展自查自纠。同时，长宁区市场监管局已经根据市工商局要求，对媒体反映的侵权假冒、傍名牌等问题展开调查。对此，拼多多回应表示将进一步严厉打击平台上侵权假冒商品，努力“达到社会和广大消费者的期望”。

当地时间 8 月 1 日，美国多家律师事务所宣布代表投资者对拼多多 发起集体诉讼 。这几家律师事务所表示，他们收到相关指控，称拼多多可能向投资者发布了具有实质性误导作用的商业信息，而针对媒体有关拼多多销售侵权假冒商品等问题的报道，事务所将代表股东对其展开调查。

拼多多于北京时间 7 月 26 日晚正式 登陆纳斯达克 ，该公司从创立到上市 只用了 3 年时间 。拼多多着急上市， 是谁在背后放火烧屁股 ？