动点专访添田武人：中国市场我们要三条腿走路

近日，索尼公布了 2018 财年第一季度的财报 ，财报显示，其第一季度 PS4 销量为 322 万台，少于去年同期的 472 万套。而随着 PS4 主机销量下降，索尼的战略重心也会偏向内容端发力，从而淡化硬件的投入和推广。面对这样的情况，索尼互动娱乐会如何自处？

在展前召开的 China Joy PlayStation 发布会中，《西游记之大圣归来》游戏的正式亮相无疑是整场最大的亮点。作为发布会的压轴，《西游记之大圣归来》是 PlayStation 平台上首款基于中国原创 IP，由索尼互动娱乐、十月文化、绿洲游戏联合制作的游戏，并且它将于 2019 年年初在中国市场率先发售，其后在全球发行。

此外，索尼互动娱乐也宣布将与索尼音乐娱乐合作，联合为《西游记之大圣归来》PS4 游戏创作主题曲。这也是索尼互娱向中国市场聚拢的一次写照，那么在全球市场主机销量下滑的大背景下，如何看待和中国开发者的关系，索尼集团以及中国分公司的态度和期许又是什么呢？在发布会后， 动点科技和索尼互动娱乐（上海）有限公司总裁添田武人聊了聊。

动点科技：随着 PS4 主机销量下降，索尼的战略重心会偏向内容端发力从而淡化硬件的投入和推广，对此索尼互动娱乐这边会有什么举措？

添田武人：从一季度整体的 PS 业务来看，每年都是在增长的；从 PS4 主机来看，由于生命周期的关系销量下降不可避免，但目前来看，全球对于游戏主机的需求量仍旧是非常强劲的。后续能够有多大的发展，这个主要看每个市场接下来怎么去拓展。在国内的情况是，因为国内的普及率、销售量和市场本身能力相比，仍旧具备特别的潜力，这一点我们要继续加强主机的推广。

另外做游戏的话，主机之外一个很重要的东西是关于游戏的软件和网络服务，索尼新履职的游戏业务负责人小寺先生一直强调这一点，那么在国内，我们不仅要推广主机，也要思考如何去丰富自己的软件和产品组合，怎么不断优化我们 PSN 国服服务，同时三条腿走路（编者注：这里的三样指的是硬件包括主机和 PS VR 设备、软件包括第一方和三方游戏、PSN 会员服务），这些方面的挑战当然会更大一些。

动点科技：发布会上也宣布了 中国之星计划第二期 开始，第二期相比之前的第一期有怎样的经验和收获，产生了哪些变化？

添田武人：这次第一季中国之星计划展开以来回响很大，很高兴除了一些开发团队非常积极地参与以外，游戏行业内外的各个朋友们也很关注这个项目，我感觉到非常高兴，我们决定进行第二季度的中国之星计划。我们索尼公司加大力度支持这个项目。通过第一期的项目看到了国内游戏开发实力，同时看到了新的创意，在这里面我们也能发现一些新的可能性。而怎么样把一个创意一步一步做成游戏，当中事先的准备和课题都会直接影响到我们第二期的计划，比如在选择游戏和培养这些游戏上需要做一些什么。

这些事情对于我们来说也是第一次的尝试，一些经验很难想象到。

动点科技 ：我们看到索尼影业、索尼音乐和中国之星计划产生合作，这样的跨界合作会在第二期出现吗？

添田武人：要看项目！有好的创意大家会喜欢，但是不是成为制度化可能还要看具体的情况，每个游戏的背景都不一样，只要这个项目的 IP 或者创意非常好的话，不仅仅是索尼公司，其它相关的娱乐产业公司也会感兴趣。

动点科技：今天发布会我们看到国产游戏是有进步的，但事实来看国产游戏还远远没有开花结果，而且今年的引进情况可以说不是很乐观，这方面是不是做得没有前两年好？

添田武人：今年我们才过了一半！

一般主机游戏发行商集中在秋季到冬季，我们今年的排季也是这样，陆续有一些作品出现。

前一阶段为什么没有游戏，有一些客观的原因——整体的游戏审批在流程和一些批准上的话有一些调整。另外一点看这个问题，我们今年更侧重国外的一些拳头类型的产品，所以数量是一个方面，另外一个方面是对引进产品类型的选择。

国产游戏确实目前和国外大游戏相比还是有差距的，这件事情跟十几年前的电影一样——比如国内的喜欢看好莱坞的大片，随着国产的影片不断有创意创新，也有很多的观众喜欢看国产的片子。在主机上我们恰恰想做这样的一件事情——一款游戏突然出现然后被大家接受，这个是没有人可以预测的。所以要想在明后年出现一款成功游戏的话，前期的准备工作一定从现在开始预热！

所以在这样的情况下，我们召开了中国之星选拔计划，就是让主机游戏在国内有更多的玩家喜欢，同时这些项目的话也能作为文化输出一部分送到国外的玩家市场。去年，很多的国外玩家确实对我们中国之星出品的几款游戏非常感兴趣，有的人一款游戏玩好几遍，这是非常好的现象。和四年前的时候一样，我们依旧保持非常正面积极向前看的心态，去看这件事情。

动点科技：PS VR 的国内发展现状如何？

添田武人：去年实际上我们跟爱奇艺，跟优酷这些合作的 VR 视频都陆续上线了。世界杯期间关于足球赛 VR 视频也上线了。所以，我们去年说的事情已经实现了，接下来在今年还有什么新的东西还不太方便在这个时间点对外公布。跟 VR 相关的确实在做，这个是第一点。

第二点从 VR 整体大环境来看，任何产业发展都有起初的爆发期，然后慢慢沉淀逐步诞生好的东西再往上走。是这样的一种发展过程，从用户对我们 VR 产品的反馈情况也可以看到——有的觉得好就马上买，有的人问现在有多少作品了，我再等待这一类的作品。所以从整体上来看，从 PS VR 的表现来看，还是跟中国整体的市场是相符的，没有太大的差距。

动点科技：在 VR 方面其它游戏的更新速度一般是一年一次，索尼有没有新的计划？

添田武人：国内 VR 更新速度是同步的，比如说我们第一代 VR 机器和现在的机器，有更新会跟全球步调一致。玩家的反馈中最多一点，还是游戏本身的多样性。大家喜欢的内容不太一样，有些人喜欢相对来说比较轻松类的，客厅里就能玩的 VR 游戏；还有一些玩家，特别是女性的玩家，对恐怖类的游戏非常喜欢。

所以，VR 游戏本身多样化是目前最大的挑战。

动点科技：刚才提到游戏发行这一块，国行发展这么多年对于游戏发行上面的推动比较少，今后有没有去扩大游戏发行商这一块的想法？

添田武人：从主机的商业运作和全球市场来看的话，PlayStation 这个平台除了自己做发行以外，很大一部分是第三方做发行，也是这个平台特别有魅力的一点——这个价值链非常长，谁有特长都可以做得好。

在国内，主机本身的比重还是相当小，目前来看，除了上述公司以外，还有绿洲以及我们的合作伙伴东方明珠，总体来说数量不是很多，我们国内做官方发行的不是差一两个人，大的环境大家比我更清楚——做国行游戏怎么样能够做出差异化，是我们一直在琢磨的一件事情，也是一项特别大的挑战。这次针对西游记做的很多工作，给我们发行国行游戏带来一种新的可能性，非常期望会有更多类似的项目出现。

动点科技：和开发商（的关系）如何保持互动？

添田武人：我们在跟开发商的交流里，不会局限于某几个 IP，而是看哪几种类型的游戏在未来的潜能更大，所以还需要大家多多支持国行，我们才能够有砝码去一点一点推进。只有大家都支持国行产品的时候，我们的发言权才有可能特别强。主机也好，游戏也好，都需要很大的付出才会有一个结果。