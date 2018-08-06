除了小姐姐还能看啥：一个正经媒体人打开 ChinaJoy 的方式 观点

除了一些行业动态，其它的前沿趋势也并未在主打游戏牌的 ChinaJoy 缺席，这些大的变化到底都是什么呢？

ChinaJoy 作为中国最大的互动娱乐展会，每年都汇集了时下最热门的各类游戏。自 2004 年以来，从端游到手游，再到 VR 和泛娱乐，ChinaJoy 不仅陪伴了无数玩家的青春，也见证了国内游戏行业的起起伏伏。不过，往年你可能单纯地去看妹子和领周边，觉得这是一个玩家们线下相聚的好时机，但从行业观察的角度来看，今年的 ChinaJoy 会有什么不一样的视角呢？

VR 游戏的未来进行时

素有“移动游戏领域的奥斯卡”之称的 IMGA 是移动游戏行业最权威、规模最大的国际性奖项。今年作为 ChinaJoy 展前发布形式的它有了一点不一样。

此次 IMGA 中国首次与 HTC Vive 展开战略合作，大赛新增 VR 类奖项包括最佳 VR 游戏、最佳美术设计、最佳音效音乐、最佳故事等，IMGA 的官方人士对动点科技表示：“增设的最佳 VR 体验奖是专为 Vive Focus 平台开发者们打造的舞台，将从 VR 技术、用户体验度、终端表现及解析度等几大维度进行评审，希望能够发掘更多、更新、更好玩的移动 VR 游戏，并将这些优秀的中国移动 VR 游戏推向世界。”另据记者了解，此次“最佳 VR 体验大奖”的获胜者可直接入围 IMGA 全球，并可获得 IMGA 全球扶持计划的支持。

当然，HTC 在 ChinaJoy 2018 的参与环节不只如此，还有更多生态合作的建设以及 ChinaJoy 不变的主题——游戏内容。

首先是它与迈凯伦（McLaren）正式签约将共同举办全球首个与真实职业运动相结合的 VR 电竞大赛——“迈凯伦影子计划”（McLaren Shadow Project）中国站。据记者了解，在“迈凯伦影子计划”中，参赛选手将使用 Vive PRO 专业版在 VR 赛车游戏中模拟真实的迈凯伦 F1 车队进行角逐。最终的比赛冠军将在迈凯伦电竞团队中赢得一席之地并有机会加入其电竞发展计划。

HTC 中国区总裁汪丛青先生对动点科技表示：“VR/AR 技术的发展将颠覆众多行业格局，这对包括电竞在内的游戏行业转型发挥着巨大的推动作用。”

在 HTC 展区现场，它还有多个尚未正式上线的精彩 VR 内容。其中既有单人 VR 游戏，也有大空间多人互动 VR 游戏体验，比如游戏大厂商育碧（Ubisoft）在 HTC 展区为 Vive Pro 专业版带来游戏大作《太空镖客》（Space Junkies）。作为 3A 大作的次时代体验自然能够吸睛无数；还有雅达利创始人、电子游戏之父诺兰·布什内尔（Nolan Bushnell）联合创办的 Modal VR 在 HTC 舞台带来了其多人对战游戏《Infinity Racer》的亚洲首秀，该内容是专为线下 Arcade 打造的 Vive Focus 游戏。诺兰也是第一款电子游戏《PONG》的创始人。

在精彩的内容之外，Vive Focus 也于 ChinaJoy 期间迎来其第三次重要系统更新。通过“设置”中新增的“巨幕模式”，用户可以将所有支持 Miracast 功能的设备上（包含主流安卓手机和 PC 设备）所显示的内容投屏到 Vive Focus。

开发者的星辰大海

根据 App Annie 的报告，全球手游市场持续热，中国游戏公司引领全球，2018 上半年中国手游公司海外增长率为 44%，2018 全球移动游戏市场规模达 700 亿美元，年增速为 26%，其中游戏出海在众多领域取得突破。

ChinaJoy 期间，谷歌也邀请了游戏合作伙伴们探讨全球游戏市场的洞察，并解密自己是如何以一种大多数人并不熟知的方式在中国开展业务——用 Google Play 以及 Google Ads 赋能中国游戏开发者的出海、变现。

根据谷歌商店的负责人在 Google for Gaming 游戏峰会上披露，随着游戏品类更加丰富，商业模式更加广泛以及人工智能正在加速手游行业发生着变革——Google for Gaming 游戏峰会上谷歌表示借助机器学习，Google Ads 帮助客户取得 110 亿次下载量并且通过进阶模型预测高价值玩家超过 2 倍投资回报率。同时，Google 在游戏生态的每一个环节助力开发者，Google Play：游戏分发；Google Ads：用户增长；AdMob：广告变现；YouTube：玩家社区；Firebase：产品改善；Google Cloud：游戏研发。

具体来看谷歌商店如何助跑国内开发者的海外拓展——在接受动点科技采访时，《斗兽战棋》的开发者，独立游戏开发团队 Camex，专注开发战旗游戏（Strategy RPG）的开发者曾国维表示：我们公司的规模比较小，资源有限，所以我们都是一步一步发展的，很难想得太远。我们将手头的资源，与 Google 为我们提供的资源搭配起来，一步步去开展。

一开始在开发游戏的时候，其实也不知道哪里玩家多，也不知道这个游戏在哪一个国家能被接受。所以我们按照我们的思路和之前的经验，去制作一个游戏模型，通过 Google 的 Early Access，让玩家可以试玩我们的游戏。通过 Google Early Access，玩家很喜欢抢先去试玩这些游戏，因为他们会获得更多的英雄或者更多的卡牌。通过这个，我们收集了全球各地玩家的喜好，他们给我们反馈，我们通过他们的反馈去做一些调整，也去衡量他们反馈给我们的数据，判定方向。

对此谷歌大中华区商务拓展负责人张雷也坦言：关于出海区域选择方面，我们会为开发者提供一些分享，我们会对某一个品类有整体的一个观察，我们会为开发者提供一对一的分享，另外也会提供一些如 Google 游戏峰会这一的大会，把更广泛的行业洞察分享给大家。

在用 Google Play 来维持游戏热度的问题上，另一位从 2011 年就和 Google Play 开展合作的知名开发者——DH GAME 的王伟对动点科技表示：第一，游戏后期的运营，不能在像刚开始一样粗放，前期我们可能会面向全球玩家，设置一个统一的运营活动，但是到后期会配合 Play Store 做一些针对性的推广，这样会更加精准的匹配不同地区的玩家；第二，我们一直在用 A/B Test 优化素材，对素材进行经常性更新，不同的地区，进行不同的测试，进行精细化的运营。

老树开新花

小霸王自然是无数人童年爱不释手之物，随着历史的变迁，它逐渐完成了自己的使命退出了游戏机行业舞台，但没想到今年它的新主机以及它携手定制的首款中文独占作品在 ChinaJoy 上同期公布: 小霸王 Z+公开亮相吸引不少人的注意——这款产品的名字叫做「Z+新游戏电脑」，由仁宝电脑代工。据了解，虽然本质上是一台电脑，但是其也包含了主机模式。「Z+新游戏电脑」芯片采用了 AMD 定制 ZEN 架构 APU，CPU 为 4 核 8 线程 3Ghz，显卡性能据称“比 GTX 1050 Ti 高出 30%”。电脑采用 8G GDDR5 内存，拥有 128GB 的固态硬盘和 1TB 的机械硬盘。

据悉，「Z+新游戏电脑」售价为 4998 元，将于本月底登陆各大电商平台。

Chinajoy 的首款中文独占作品为竞速游戏《ONRUSH》，本作由英国竞速游戏开发团队 Codemasters 开发，小霸王将拥有该作品的大中华区独家代理权并独占游戏中文语言。此外，开发商 Arc System 正在为「Z+新游戏电脑」打造神秘项目，且将在 2019 年春季推出《双截龙》的小霸王专属版本；艺龙游戏将与小霸王合作，为「Z+新游戏电脑」打造游戏《嗜血印》。

虽然本次 Chinajoy 恰逢飓风“云雀”登陆，天气条件较为恶劣，但作为夏日最值得期待的盛会，对于肥宅们来说也可能是一年最期待的时刻，它的魅力犹在。另外，以一个媒体人的眼光看来，除了以上行业动态，其它的前沿趋势也并未在主打游戏牌的 ChinaJoy 缺席，比如有大批 ACG 爱好者风雨无阻前来赴会，他们依旧能在这里发现泛娱乐圈的大变化。