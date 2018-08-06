天壤智能完成 1.8 亿元 A 轮融资，并成立城市大脑实验室 新闻

天壤智能 8 月 6 日宣布完成 1.8 亿元 A 轮融资，由招银国际和高榕资本共同领投，紫牛基金和挖财科技跟投。 天壤宣布 A 轮融资完成的同时，还宣布成立“城市大脑实验室”，由宾夕法尼亚州立大学（Penn State University）终身教授黎珍辉博士领衔，加速机器智能在城市大脑多个场景的深入研究与落地。

天壤智能表示，他们还搭建了完整的深度强化学习平台，在该平台上，AI 可以实现不断自博弈，这过程中调度硬件资源及异常处理都交由平台自动处理。同时，天壤智能研发出了迭代升级神经网络技术，先从小网络开始训练模型，再逐步切换到更大的网络。在更快的迭代速度下，实现非常深的神经网络训练。在今年 5 月举办的 2050 大会 上，天壤智能与世界冠军朴廷桓进行了一场人机赛，天壤围棋 AI 胜出。

在商业营销领域，天壤智能研发出了天钻、天车、天通等多款在线营销智能优化产品，帮助商家在阿里智钻、阿里直通车、腾讯广点通等多个在线广告平台实现智能营销。在营销场景中，不同日期、不同时段、对不同的受众，效果会有巨大的差异，再加上各项商业活动周期，商家往往由于不能及时准确地调整营销操作方案，而导致无法实现最优效果。

天壤智能成立于 2016 年 6 月，由前阿里云资深总监、阿里妈妈首席数据科学家 薛贵荣博士 创办。天壤智能曾于 2016 年获得高榕资本领投、金狄投资跟投的天使轮融资。两年时间里，天壤智能已将 AI 技术与服务应用于商业营销、城市交通领域，正探索在金融和教育领域应用场景中落地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

相关阅读：

天壤智能：人类已经在围棋上输给了 AI ，下一次会输在哪？

天壤智能薛贵荣：我们要做最亲民的 AlphaGo

对话 2050 大会创新达人，聆听创意产品背后的神秘故事

2050 大会展区探秘：150 个奇妙作品带你冲击想象