六岁的印象笔记摆脱了大象一样的笨重，推出支持 MARKDOWN 和一键分享微信等本地化新功能 新闻

对于 Evernote 这个比微信历史和品牌都要“绿”得更深的应用来说，它和本地消费者的距离一直和它推出的本地应用服务印象笔记作为其全球第二大用户市场的地位和格局，不是那样得匹配。原因之一就是印象笔记的产品和研发主要集中于美国 Evernote 总部，对中国用户和中国合作伙伴需求的响应总是有些延时。这样的印象笔记，难免会给大家留下了高冷、动作慢的印象。

一切的改变发生在 2018 年 6 月—— 印象笔记中国本地团队引入了红杉宽带跨境数字产业基金作为投资方 ， 在 Evernote 共享全部源代码及其它知识产权的基础上、设立新的合资企业把印象笔记改造成为一家由中国资本推动、服务于中国用户的新型跨境合作实体。通俗地讲，就是在中国资本的支持下，印象笔记终于有资源建立自己本地的研发和产品团队成为一家真正的中国创业公司。

此一时彼一时，打开印象笔记掀起新篇章的方式也许正在酝酿——官方为一改产品战略需要跨国沟通，不接地气的迟钝印象，宣布即将推出一系列的新功能——其中不仅包括新的独立后的“印象笔记”APP，还有不少文字工作者推崇的 Markdown 编辑器。主要目的即是在 Evernote 服务全球 2 亿多用户的源代码上，加入中国用户喜闻乐见的、呼吁已久的新功能。

虽然要等到本月末才可以正式见面，官方已经为眼馋的用家给这项 Markdown 预先划线了的五大重点关注：

1. 入口一键进入 Markdown；

2. 支持主流语法格式；

3. 支持多视图切换，沉浸浏览以及演示模式；

4. 包括多种编辑器主题，特别推荐大象定制的“印象绿”；

5. MAC 端公测将于本月开启

除此之外，带着 Evernote 总部知识产权的转让和授权，印象笔记团队承接了 Evernote 近千万行代码，新版印象笔记将在不同端陆续上线 Markdown 编辑器、电脑端密码锁、Widget 剪藏等新功能。目前，带有 Widget 剪藏功能的 iOS 版已于 8 月 1 日上线苹果应用商店。 首先武装了全新 Markdown 功能的 Mac 版，将于本月内面向印象用户提供公测，Windows 及其他端也会逐渐跟进支持。

此外作为与腾讯战略合作的一部分—— 前有和腾讯云服务合作将用户数据整体迁移方面的合作 ，本月底即将发布的 Android 版应用还加入本地化的特别风向方式——首次支持对外分享至 QQ 空间。为此,QQ 团队特意开发设计了印象笔记主题壁纸。 另据记者获悉，印象笔记分享到微信的功能也将后续发布上线，整体对外分享功能也在全面开发中。

现在的象厂中国老大唐毅先生 对动点科技分享了有关大象的未来：“伴随着技术的发展，未来的记录平台将打破信息形式的界限，声音、气味、视觉、触觉无所不包 。它能记录和还原你所有的感官记忆，留存一个多维度的完整的世界，这也将是我们的方向。而对于信息的处理和加工，印象笔记也会更多结合人工智能科技的发展，为大家提供更智能的使用体验。”几张官方剧透的所谓实验室功能 DEMO 也用 GIF 透露了关于自动记录乐谱和推演棋局对弈记录的新功能，看来一个本土化的印象笔记真的是在加速探索信息记录的边界，为更快贴近消费者的新需求而变得越来越酷，体验更加智能的第二大脑工具！