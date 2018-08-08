今日头条估值可能达 750 亿美元；腾讯系微盟拟港股上市|早 8 点档 早8点档

今日头条估值可能达 750 亿美元

据 华尔街日报报道 ，北京字节跳动有限公司启动了一轮股权融资，估值可能达 750 亿美元。据知情人士透露，该公司正寻求私下融资 30 亿美元。

据了解，在 2017 年末的一轮融资中， 今日头条 的估值超过 200 亿美元。完成本次融资之后，估值达到 750 亿美元的今日头条将成为世界最值钱的私有科技公司之一，超过了打车巨头 Uber 和滴滴出行。目前，字节跳动公司仍排名低于 马云 的阿里旗下金融科技公司蚂蚁金服，后者在最近一轮融资中的估值约为 1500 亿美元。

腾讯系微盟拟港股上市

近日，微信公众服务平台微盟在中国香港提交 IPO 申请，德意志银行和海通国际为联席保荐人。

据公开资料显示，微盟成立于 2013 年 4 月份，总部位于上海宝山，是一家从事智能商业生态的互联网多元化集团企业。早期主要业务是针对微信公众账号提供营销推广服务。经过 4 年发展，微盟业务扩展至软件开发、广告营销，电商、金融、投资和大数据等。

法院裁定查封冻结贾跃亭等 2.06 亿财产

从 中国裁判文书网 获悉，浙商银行北京分行近日向法院申请冻结 贾跃亭 等四位被申请人财产。北京市第四中级人民法院裁定：查封、扣押、冻结乐视体育文化产业发展 (北京) 有限公司、贾跃亭、乐视控股 (北京) 有限公司、厦门章鱼互动网络科技有限公司的财产，限额 2.06 亿元。

其中，冻结银行存款的期限为一年，查封动产的期限为两年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。浙商银行股份有限公司出具担保函为本案提供担保。

中国铁塔成年内港股最大 IPO

8 月 7 日，中国铁塔 发布发售价及配售结果公告，募集资金净额约 534.2 亿港元，将于 8 月 8 日上午 9 时正式交易。这将是今年以来港股市场募集资金数最高的一笔 IPO ，超过小米此前上市募集的 240 亿港元。

根据公告，此次发行定价为招股区间的低价每股 1.26 港元，发行 431.14 亿股。目前，公开发售已超额认购 1.36 倍。其中，香港公开发售下发行 21.55 亿股，国际发售 409.59 亿股。目前，中国铁塔已经引入了包括淘宝中国、中石油等在内的基石投资者，二者分别认购了 6.22 亿股。

韩国可能解除互联网银行持股限制

8 月 7 日，文在寅参加在韩国首尔市政府大厅举行的“互联网银行管控革新”活动，在现场体验了互联网银行的开户、结算及支付功能。他在随后的演讲中表示，对于新兴的产业，应抱有全新的心态，在不违背（金产分离）根本原则的前提下，应当予以（互联网银行）更大幅度的发展空间。

文在寅这一表态，被视为代表了韩国政界围绕互联网银行可否打破“金产分离”限制之争终告一段落。而随着韩国可能解除互联网银行持股限制，已在韩国有所布局的中国两大互联网金融巨头—— 阿里 和腾讯或将迎来扩张的新机遇。

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