【视频评测】翻译圈来了两“支”新宠儿，谁能 C 位出道？ 新闻

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说到环游世界，一个翻译棒（笔）到底能起到多少作用？

前不久，猎豹曾发布了一款自家的人工智能产品—— 小豹 AI 翻译棒 。今天动点科技便为大家带来这款硬件的评测。不过，除了这之外，这次我们的评测对象还有来自搜狗代表队的 AI 翻译笔。有意思的是，它们在业内被统一称为翻译家、速记员的噩梦。

空口无凭假把式，我们将让它们在残酷的翻译条件下一试高下！

先说结论

对比传统搜索引擎的翻译器，上述两款翻译笔的翻译效果可谓不相上下，二者翻译上的“信达雅”水平在有限的评测内容中也没有太显著的区别。但值得一提的是，就使用体验上而言，小豹 AI 翻译棒无论是在按键的设置还是上手的难度上都要做得更棒，更何况比较两者售价而言，笔者也更加看好猎豹移动的这款商品会更为大众接受，而事实上这点已经被验证——《京东翻译机品牌销量第一：半小时卖出 5000台》。

颜值和细节

小豹 AI 翻译棒设计简约，个头和一支口红差不多大，仅重 45g。在操控上，它也做到了极简——小豹 AI 翻译棒在连接上只需要打开 App 长按翻译键，就能通过蓝牙一键连接。基于猎豹“猎户星空”和微软亚洲研究院智能语音双擎主打的 AI 智能翻译功能，它可以自动识别语言是中文还是外语，并进行自动双语互译。

个人认为这种一个按键代替传统（搜狗翻译笔就是如此的设计）两个按键的方式无疑是一大趋势，这意味着 AI 翻译上变得比过去更聪明了，而且还省去了你前期的学习成本——比如要记住哪个颜色的按键是输入本国或是异国语言。

小豹 AI 翻译棒的一个小细节也做得不错——就是在翻译成功后，如果你在 30 秒内再按下翻译键，就能回听上一句翻译的句子。当然，如果能够支持更多方言而不只是普通话，我认为产品受众会更广。

在内置的智能化体现上——除了刚才提到的自动识别 AI 语音，它还内置了双远场麦克风阵列，也支持主动降噪技术，具有不错的拾音表现。而且支持远程升级，让产品更加符合互联网服务的升级体验。伴随固件系统升级，小豹 AI 翻译棒已经在我们评测期间支持中译英、日、韩三语的基础上得以进化，现在可以提供更多语种的支持。

续航

作为一个没有配备屏幕的翻译产品，小豹 AI 翻译棒没有让人失望，其内置大容量锂电池具备了超长续航的表现，超长是有多长呢？这款产品背面有一个磁吸式充电接口，虽然只是 5V 0.5A，不过电池容量为 880mAh，实际充电时间不算长。由于没有使用通常的 Micro-USB 或 Type-C 接口，所以充电只能使用专门的充电线，但其实你完全不必在意，由于没有屏幕，产品的续航时间非常长，按照平均每天两小时使用来算，可以保证连续 12 天使用不用充电，待机时间更是达到了 180 天，某种意义上来说能做到「不带充电线环游世界」。

到这里，相信你对于小豹 AI 翻译棒的功能和效果已经有了大致的了解。我们再说说几个不足之处——这款翻译棒并不能独立运行，需要协同手机连接使用，手机下载“小豹 AI 翻译棒” App 后，通过蓝牙连接才能进行翻译操作。这也就意味着一旦信号不佳或者没有网络，就彻底没有办法翻译，但在目前来说，很多翻译产品都是要依靠网络，所以在外出旅行时，网络信号依然很重要。

不过，官方售价 299 元（首发尝鲜价 149 元）的小豹，也就相当于十杯咖啡的价位，你会选择把它带回家，给家人出国旅行实时陪伴在身边当个贴身翻译吗？