郭明錤：苹果的 AR 眼镜将于 2020 年推出，汽车要等到 5 年后 Apple

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知名分析师 郭明錤认为 ，苹果的未来将取决于 Apple Car（暂且这么称呼）和 AR 眼镜的发布，以及该公司不断发展的服务业务。郭明錤表示，苹果的汽车将于 2023 年至 2025 年的某个时间点推出。

关于苹果造车的消息已经传了多年，有声音认为苹果已经完全专注于汽车系统的研发，并计划将其自主软件授权给第三方制造商——类似于 CarPlay。也有人表示苹果仍然非常注重创造硬件和软件一体化的体验。

郭明錤提出了以下几个观点。首先是苹果的领先技术优势（例如 AR）将重新定义汽车并将 Apple Car 与其他公司产品区分开来; 其次是通过 Apple Car 进入庞大的汽车金融市场，苹果的服务将大幅增长; 最后是苹果的优势——苹果可以比其他消费电子行业的竞争对手和其汽车的潜在竞争者更好地整合硬件、软件和服务。

另外，郭明錤还认为苹果将于 2020 年推出 AR 眼镜，提供增强现实体验，同时为其硬件产品阵容加入一名强有力的成员。

尽管没有详细说明，但郭明錤提到苹果将在未来通过新的硬件和部门继续发展其服务业务。

2018 年第三财季 ，苹果来自于服务的营收为 95.48 亿美元，比去年同期的 72.66 亿美元增长 31%，创下了历史新高。这么看来，郭明錤的苹果服务业务将继续增长的说法就说得通了。

题图：9to5Mac