微软联合创始人保罗·艾伦去世，Adobe 2019 年推出 iPad 版 Photoshop CC | 早 8 点档 新闻

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微软联合创始人保罗·艾伦因病去世，享年 65 岁

微软联合创始人 Paul Allen 的家族基金 Vulcan Capital 周一代表其家族宣布，Paul Allen 因非霍奇金淋巴瘤并发症去世，享年 65 岁。

Paul Allen 1975 年与 Bill Gates 联手在新墨西哥州的阿布奎基创立微软，销售 BASIC 解译器。1980 年，Paul Allen 牵头，公司 5.9 万美元买下名为 QDOS 的操作系统。Paul Allen 1983 年因罹患霍奇金氏病而辞去微软的职务，1984 年离开董事会，治愈后，Paul Allen 1990 年重返微软董事会，不过在 2000 年再度离开，但留任微软高级策略顾问。福布斯全球富豪榜的数据显示，艾伦个人净资产达到 217 亿美元，位居第 44 位。

Adobe 宣布 2019 年推出 iPad 版 Photoshop CC

Adobe MAX 2018 上，Adobe 公司表示计划 2019 年将 Photoshop CC 带到 iPad 设备上。

Adobe 高管为 iPad 演示了两个名为 Photoshop CC 和 Project Gemini 的新项目。通过 iPad 的 A9 芯片和和 Sensei 机器学习平台，Adobe 演示了 Photoshop CC 处理大型多层 PSD 项目。iPad 版 Photoshop CC 能过支持 Adobe Cloud，在 iPad 上演示和编辑的 Photoshop CC 文档可以同步到桌面上使用，带来无缝切换的体验。

自如被曝房屋内藏摄像头，警方已介入调查

北京朝阳区的一对夫妇在自如公司的租房内发现了隐藏摄像头，朝阳警方已介入调查。这对夫妇表示，房子是今年 4 月在自如公司租的，当事人小 C 于 9 月 11 日发现，床边的插座上有一个小孔，用手机的手电筒功能一照，确认那是隐藏摄像头。据了解，该摄像头正对大床，设备连接了一张 16GB 存储卡，以进行不间断录制，而通过远端登陆，则是可以远程下载录制的视频。

针对此事件，自如方面回应称，公司高度重视，其安全中心已第一时间成立工作组配合警方对此事进行立案侦查。目前事件还在进一步调查中。

消息称物美已接手邻家便利店

据联商网报道，邻家团队已经开始在物美开展工作。此前有报道称，邻家便利店 CEO 王磊已入职物美，而在物美接手前，全时、便利蜂等公司已经接管了部分邻家房租到期门店，部分邻家供应商也确认物美接管了邻家约 70 家门店。

今年 8 月初，邻里家（北京）商贸有限公司向供应商发出告知函，称公司背后唯一出资方受到上海警方调查，导致公司银户账户被冻结。该公司表示目前其账户内已无可支配资金，于 8 月 1 日起停止总部各项业务，并陆续停止门店营业。

Palm 复活，新款手机搭载 Android 8.1 系统

Palm 公司带着新的“ultra-mobile”（超移动）设备回归了。外观上，这款手机有着类似如今主流智能手机的外观，背后摄像头的设计也类似 iPhone X。但它非常小，屏幕只有 3.3 英寸（iPhone 4 是 3.5 英寸），握在手里非常小巧，非常非常适合单手操作。

Palm Phone 运行 Android 8.1，该公司为其打造了一个自定义主题（主页即应用程序列表），点击手机右侧的电源键进行解锁和锁屏操作，双击则是启动 Google Assistant，屏幕下方的三个圆点按钮，点一下是“返回”，点两下是“回到主页”，长按是打开多任务管理界面。

新 Palm 售价 349 美元（约人民币 2415 元），将于 11 月发售。