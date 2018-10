苹果 10 月 30 日晚举办发布会,还设计了不同的邀请函插图 Apple

苹果宣布将在 10 月 31 日(北京时间 10 月 30 日 22 点)在纽约布鲁克林音乐学院 Howard Gilman Opera House 举办新品发布会,并在今天正式向媒体发出邀请函。苹果此次发布会的主题为“There’s more in the making”,中文文案为“精彩组团,候场中”。

综合此前的消息,苹果这次举办的发布会可能会带来取消了 Home 键的全面屏 iPad Pro,Mac 产品线也会更新,包括价格更低的 MacBook、新款 iMac,此外还有 4 年未见更新的 Mac mini。其中新款 Mac mini 可能会采用新的处理器和存储选项,这可能会使它比以往的价格更昂贵。

有趣的是,苹果特别为本次发布会的邀请函设计了多种图案,这些图案以苹果的 logo 为基础,但并没有统一风格。在苹果官网首页的“特别活动”部分,这些图案会随着刷新来随机显示,每个收到邀请函的人看到的图案可能也会不同。

