华为正在研发支持 5G 的可折叠手机 新闻

华为消费者业务 CEO 余承东在本周的 Mate 20 和 Mate 20 Pro 的发布会后证实，该公司计划在 2019 年发布 5G 可折叠手机。在接受 Digital Trends 采访时，余承东表示：“我们正在开发可折叠手机，可折叠的 5G 手机。”自去年 7 月以来，华为一直试图努力击败其竞争对手三星，后者预计最早于明年发布可折叠手机。

华为此前公布了 5G 商用芯片巴龙 5G01，芯片支持 5G 网络的新 3GPP 标准。华为还投入了 6 亿美元让其设备兼容 5G。是说，华为也有可能推出支持 5G 的可折叠平板电脑。

与此同时，三星将在下个月召开开发者大会，三星移动首席执行官 DJ Koh 将展示该公司的可折叠手机。三星多年来一直在努力研发 OLED 屏幕，该公司于 2012 年推出了名为“Youm”的柔性 AMOLED 屏幕。最近，其“坚不可摧”的 OLED 屏幕通过了耐用性认证。

此前有报道称，三星的可折叠手机代号为“Winner”，采用 7 英寸屏幕，并可像钱包一般从中间折叠。由于这款手机采用了两块屏幕，所以三星不得不为它装上更大的电池。据称这款手机的售价将超过 1500 美元（约 10080 元），将首先面向游戏玩家等比较小众的用户。

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