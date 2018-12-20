今年圣诞送点啥，科技直男请看这



如今只要不靠吃饺子来庆祝的节日就都是“送女友礼物节”。眼看就是圣诞了，别再为了“耶稣过生日，姑娘收礼物”这种逻辑而无法释怀，男生们也可以送一份科技产品奖励辛苦一年的自己，或者大胆向另一半暗示节可以不过，但礼物一定要送的道理，借着喜庆的节日气氛，笔者附上这篇购礼指南，让对方挑一个送给你。至于后果会怎么样，我们就不保证了。闲话到此，来看推荐：

Bose SoundLink Micro

虽然是今年上半年发售的新品，但作为 Bose 旗下最小的无线音箱，它甚至可以塞进口袋，音质非常不错。而且，它是防水的。想看进一步评测信息的可以移步这里。

目前，这款无线音箱在 BOSE 京东自营旗舰店上的售价为 999 元，共有午夜蓝、黑色和亮橙色三种供消费者挑选。不过通过沃尔玛海外官方旗舰店或者其他门店会有更大的优惠。另外有一款可穿戴的挂脖式音响设备 SoundWear 也同样可以考虑购入，很酷价格也很香。

Insta360 One X

老牌的全景相机创新厂商 Insta360 最新的防抖运动相机ONE X 在 2017 年发布的 one 型号上也有了不少新功能迭代的体现，并不止于画质上的进步。ONE X 可拍摄 5.7K 全景视频、1800 万像素全景照片，搭载Insta360 FlowState 核心防抖科技，将动态影像的平稳性能抬高到一个新的台阶。

这次作为随时准备出行开拍的神器，ONE X 还加入了LED显示屏和 2 个独立操作按键，可直观查看电量、拍摄模式等，暗夜、双手不便等环境中，用户使用体验更佳。此外，相机随附可拆卸电池，可确保在外拍中时刻电量充足。价格上较前代略有上浮，2498 元人民币，天猫店购买还加赠一块原装电池。当然也推荐 1998 元的 ONE 旗舰机型供入门玩家选购。

MOBIKE & GIVINGBACK 环保背包系列

把摩拜背在身上是一种什么感觉？

一直倡导节能环保生活的摩拜与 GIVINGBACK 潮流品牌合作将废料重新剪裁，纯手工制成独一无二的GIVINGBACK 潮流背包。据了解，它是将弃置的广告布回收做成的，并且从材料到制作，都由你来决定，这款潮包只属于你，背上它可以视作你对这座城市的贡献。因为你回收利用的每一张传单、报纸，都在为这座城市节约被吞噬的生活空间。

官方商城限时发售，挎包价格为 339 元，可以装十一寸以下的电脑和电子设备，容纳程度也比较友好，还有同款的便携手提纸包可供选择。

猫王旅行者二号

1977 年的 8 月 20 日，美国宇航局在肯尼迪航天中心成功发射了旅行者 2 号无人星际探测器，这个探测器携带了一盘名为“地球之音”的铜质镀金激光唱片。猫王的新品正是以旅行者2号命名，寓意向飞出太阳系的地球之音致敬，这款猫王收音机又会为广大消费者带来怎样的惊喜呢？

一直以复古情怀和精细打磨著称的猫王收音机，此次更是在旅行者 2 号上注入了更多新鲜的血液，其中最大的变化是在这款新品上加入了 OhPlay 妙播技术，借助互联网实现全新的收听体验，用户可以脱离手机坐享海量音乐资源，除了国内各个地区的热门广播电台，更有猫王团队借助科技的力量，通过“人工+智能”手段，为用户精心萃取的符合个人喜好的个性电台，完美诠释猫王“Keep Radio on！”这款是猫王的新品系列，售价不到 500 元，喜欢复古情怀的你不要错过了。

另外还有一款 mini 机型——原子唱机也可以关注，便携同时价格也很美。

Super Nintendo Classic

像 SWITCH 这样的产品，不用我说该买的人还是会买，这里想要推荐的是那些想要重温儿童时代游戏的人，任天堂的 Super Nintendo Classic 是非常不错的选择。该包装内附赠 21 款经典复古游戏，可以连接到任意HDTV上游戏。可以在超大屏幕上体验超级马里奥和街头霸王II等经典游戏，其零售价格为 80 美元。

TicWatch Pro 出门问问手表

TicWatch Pro 的新款智能手表现在有了 4G 版本，通过 eSIM 技术实现 4G 独立通话。特别是支持国内移动运营商的 eSIM 一号双终端，手表与手机共用一个号码，共享一个套餐，在来电时，手表和手机都可独立接听。这点对于购买了蜂窝版苹果表的用户来说可谓无比眼馋。

更加值得关注的是，TicWatch Pro 4G 版采用双层屏——AMOLED 屏和 LCD 屏分别对应智能模式和普通手表的持久模式。智能模式下可使用 4G 网络通话和 Google 的 Wear OS 系统，所有智能功能均可用。切换到持久模式后，手表屏幕会一直点亮，以普通手表的方式显示，官方表示在强光下也可带来清晰的显示效果。这款手表售价 1399 元，有银色和黑色两款。

LEGO 圣诞限定套装

在今年圣诞，乐高就为我们带来了天马行空的玩乐体验，其中包括圣诞主题的产品套装，这款 1166 颗粒数的套装不仅能让大朋友也享受烧脑的乐趣，同时也能在白色冬季村庄中感受满满的圣诞情节。雪花、冬青、麋鹿、珊瑚果……这些经典的圣诞元素在乐高手中摇身一变，成了全新的季节限定款——冬季村庄消防站。如何用一块块乐高积木拼搭出不一样的圣诞树、雪人、雪橇等物件全凭你的想象。

除了这些圣诞元素之外，在限定款上，你还能看到一座两层的饰有冬青树枝的建筑，以及周围的六个小人仔，再加上转台云梯、水管、工具箱和深纹轮胎的消防车等物件，完全精准地将消防站营救时的场景一一还原了。目前，这款套装已经在门店上架，售价为 99.99 美元。

OSMO Pocket

大疆的新网红款灵眸 OSMO 口袋云台相机整体只有口红大小，可以随时随地拿在手中拍摄视频。灵眸 OSMO 口袋云台相机内置大容量锂电池，官方宣称单机连续视频拍摄时间长达 140 分钟，使用 5V/2A 充电器可在约 70 分钟内充满电量。专用的移动充电盒也可以延长灵眸 OSMO 口袋云台相机的续航时间，充电盒还额外提供了相机 ND 滤镜、SD 卡以及 2 个手机连接头的收纳空间。灵眸 OSMO 口袋云台相机还有一块触摸屏，用户可以通过手势操作控制拍摄、预览等功能。国外售价 349 美元，在中国售价 2499 元人民币。

米家照片打印机

最后推荐了这么多直男专属，女生们可能不乐意了。当然小编也是留了一手，最后这份压轴推荐就是给你和 TA 之间留下一些回忆的浪漫小玩意，同时也不失科技感和实用性。

还记得上一次印照片是什么时候的事吗？近日推出的米家照片打印机就能满足这样需求，售价为 599 元，众筹价为 499 元，还赠送一盒彩色相纸套装。满足我们打印照片、制作相册的需求。小米米家照片打印机的相纸套装为 59 元，40 张相纸，平均单张打印成本 1.5 元不到，比起目前市面上两三元的单张打印成本价来说还是很划算的。最关键的是，它还能用最简单直白的方式记录下你们最喜欢最甜蜜的回忆。

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