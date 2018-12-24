腾讯云在印度增设数据中心，全球可用区已达 51 个 新闻

腾讯云日前宣布印度二区数据中心正式对外开放服务，至此，腾讯云已在全球 25 个地理区域内运营 51 个可用区。今年 3 月底，腾讯云首个印度数据中心正式开放服务。按照当时的规划，腾讯一年内会在印度开放第二个数据中心。印度二区依然选址孟买，通过当地数据中心提供商合作，为印度全境及周边国家提供网络覆盖服务。

据介绍，快手在印度市场选择腾讯云作为云服务商，此外，类似全民 K 歌的音乐类社交应用 StarMaker，也将数据和服务从其他云服务商迁移到了腾讯云。

今年以来，腾讯云已经相继开服中国香港、泰国、美国、印度、莫斯科等地数据中心。腾讯方面表示，腾讯云还将继续布局全球节点，完善全球调度系统。

腾讯副总裁邱跃鹏此前表示，未来 3 年，腾讯云将与合作伙伴持续加大对产业互联网的投入，与合作伙伴共建云商智慧产业生态。腾讯还计划与光华管理学院合作，共同打造中国第一所产业互联网商学院“腾讯云启商学院”，并邀请马化腾担任“荣誉院长”。

腾讯云今年 3 月在美国东部弗吉尼亚区域和西部的硅谷区域新增了两个数据中心，这两个数据中心将被用于计算、存储、网络、数据库、安全以及大数据、人工智能等全系列云计算产品。Evernote 的中国版“印象笔记”也已将服务迁移至腾讯云。此前，腾讯云、富途证券和香港电讯宣布，合作推出三方联合的首个香港金融专有云端服务，将为用户提供更为快速及安全稳定的金融服务体验。

图片：123RF