蚂蚁金服将收购跨境支付公司 WorldFirst；北京将建立广电和网络视听“红黑名单”| 早 8 点档 新闻

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高通：如果苹果拒不执行禁令，将采取进一步措施

“iPhone 禁售令”已经公布了半个月时间，苹果目前仍在销售禁售令清单上的 iPhone 机型。对此，高通委托诉讼代理人之一、北京市联德律师事务所律师蒋洪义表示，如果苹果始终拒绝执行禁令，高通将会采取进一步措施。

据报道，蒋洪义表示，“根据相关法律，高通将有权依法申请对拒不执行法庭禁令的苹果在中国的四家被诉公司的法人代表采取罚款、拘留、限制出境和征信系统记录等措施”。

消息称蚂蚁金服将以约 7 亿美元收购英国跨境支付公司 WorldFirst

据 Sky News 报道，阿里巴巴旗下金融服务公司蚂蚁金服正与英国跨境支付创业公司 WorldFirst（万里汇）谈判，前者将以约 7 亿美元价格收购后者。报道称，蚂蚁金服已经与 WorldFirst 进行了几个月的谈判。

消息人士表示，这笔交易可能会在几周之内完成。这笔交易有望成为中国科技公司迄今为止在英国蓬勃发展的金融科技领域最重要的一次收购。业内人士表示，这笔交易将使 WorldFirst 的估值达到“数亿英镑”。

北京将建立广电和网络视听“红黑名单”

据北京青年报报道，北京市广播电视局提出建立行业准入和退出机制，实行“红黑名单”动态管理。对违反文艺节目管理相关法律法规和要求的机构，纳入重点监管对象，严重违反相关规定的机构将列入行业“黑名单”。相对的，对围绕中心、服务大局，积极创新创优，不断推出人民群众喜闻乐见优秀节目的机构，在政策准入、资金扶持等方面给予倾斜。

北京今年破涉网案件 6600 起，下架应用 3.8 万个

据新京报报道，据北京公安通报，北京市公安局今年开展“净网2018”专项行动，对网上突出违法犯罪主动进攻、高压打击，截至 12 月 24 日，共破获各类涉网案件 6600 余起，抓获涉案嫌疑人 3100 余名。先后打掉网络黑客平台 8 个；开展两次打击侵犯公民个人信息犯罪集中收网行动，抓获涉案嫌疑人 560 余名。

北京市公安局还围绕 IDC、云平台、网络直播、移动应用、电子商务等开展专项整治，对互联网企业进行监督检查和行政执法，共依法查处联网单位 980 余家次，下架移动 app 3.8 万个，发现并消除各类安全隐患 5.9 万件，清理各类违法信息 320 余万条。

Google 视频聊天应用 Duo 下载量已达 10 亿次

根据 Play Store 的数据，Google 的视频通话应用 Duo 已经达到了 10 亿次下载量。

这款应用于 2016 年的 Google I/O 大会上推出，其运用端到端加密技术，除了常规的视频通话功能外，用户还可以在接听视频通话之前先看到来电者的一段预览视频。Duo 采用了 Google 独家的 QUIC 协议，支持 Wi-Fi 和蜂窝网络的无缝连接，同时降低了对带宽的要求。

在同年的开发者大会上，另一款通讯应用的命运相比之下就比较悲惨了。Google 本月初宣布，将关闭及即时聊天应用 Allo。