效率是人工智能的必杀技。

面临海量的信息需要迅速整合、分析的时候，天才也会瞬间崩溃。所以，在大数据满天飞的今天，依旧依靠人的大脑做数据整合的方式会让很多行业的发展放慢脚步——我们亟待新的工作方式。

人工智能的出现给予了这些高负荷的领域一个喘息的机会。在信息整合、处理速度、工作记忆、客观推理等方面，不知疲倦的人工智能完全秒杀人类。借助数据整合、智能分析及自然语言生成等技术，人工智能更能胜任处理海量数据中的那些需要耐心，精准推理，大量重复的工作，满足人们端对端的信息需求。基于此机遇，市面上已经出现了大量此类解决方案公司，多数涉及医疗、金融等行业。如今，新兴科技公司矩阵未来带来了更新鲜的 AI 应用——以人工智能数据技术引擎为核心, 针对解决专业人士端对端的信息需求，聚焦于房地产领域。

矩阵未来由毕业于斯坦福、清华、哥伦比亚大学、密苏里大学等知名学府的团队创立，致力成为领先的房产置业人工智能数据综合解决方案提供商。其旨在通过数据整合引擎、智能分析引擎以及自然语言生成引擎，由 AI 完成筛选信息、整合数据并结构化呈现关键信息的工作，帮助专业人士抵御信息过载，辅助其快速理性决策。

矩阵未来 CEO 张通达介绍，房地产行业目前就有典型的信息纷繁冗杂、人工成本高昂、整合效率低下的特点。“尤其是海外房产领域，文档处理的自动化程度比较低。房产数据整理和审核这个环节，就是比较靠人工耗时耗力从业者。”他说。

据悉，美国房产的整个销售流程大量依赖于经纪人和买家、经纪人与卖家在线下场景的沟通和交流。然而房产信息纷繁冗杂，涵盖领域广泛，导致人工整理信息成本极高。如，美国的房地产的店铺需要花费大量时间，做机械、重复的信息整理搜寻，然后再做总结工作。由于海外房产的生活和投资信息更依赖于当地社区，地方性很强，很小的地方会有不同的数据，所以人工整理数据不但比较耗时间精力，而且极容易出错。“如果出现信息纰漏问题，不仅影响口碑，而且海外监管严厉的情况下，还有导致一些处罚。”

不过，随着近 10 年来美国房产线上信息平台发展迅速，上述问题有所改善，但也只是解决了购房者线上信息初筛的痛点，房产经纪人的线下销售道具并未得到更多更新。“因此，一个可辅助房产经纪对线下场景的销售材料进行整合分析的工具，是很强烈的需求。”张通达说。

因此，矩阵未来希望借助人工智能，为房产经纪人打造一个强有力的智慧大脑。其解决方案主要包含数据整合、筛选分析、决策数据呈现三个层面。据张通达介绍，在搜索框输入房产地址之后， 3-10 分钟机器自动生成中英文双语报告，包含房屋预期增长率、周边人口情况统计、短租长租租售比等信息，服务于房产经纪人及专业投资者。

成立于 2017 年的矩阵未来，目前已经与海外一些类似于国内房管局的大型机构建立了合作关系。“我们其实在去年已经实现了自负盈亏。”张通达透露到，通过为 B 端客户提供方案，再收取相关服务服的商业模式，矩阵未来一直在积极自我造血。融资方面，目前，其已经完成了中信云网有限公司的天使轮融资。

“我们把自己定位为AI垂直行业的应用，简单说是用新技术去满足一些老需求。”说起竞争力表现，张通达觉得理解行业、能够落地行业就是壁垒。“最新的科研成果、算法原理都是公开的。我觉得壁垒主要是对一个场景的理解。”他说。

据其张通达介绍，该行业的大公司一般不愿意把数据共享出来的，而且他们有自己专门的技术部门，所以创业公司如果要直接去取代它里面的一些工作流程是非常难的。此外，对于房地产的小 B 端客户来说，其对不可以直接带来客流的方案，付费意愿很低，这会导致整个客单价很低。“所以找到一个场景是客户愿意付钱，而且是标准化的非常重要。”他说。对此，矩阵未来选择通过和大型B端企业完成联合开发和推广，而不是“取代”。目前，张通达认为，从市场反馈来看，这样的模式效果比较理想。