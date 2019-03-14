一家“小而美”的拳馆如何在商业浸染的健身圈走出自己的特色之路？

“拳击一开始就是绅士们的观赏运动，虽然起源于古希腊男人们为了解决纠纷进行的力量对决，但它发展到现在已经是一个非常友好又时尚的运动。”谈起拳击的起源，Simon 字里行间里透露着对拳击的喜爱。

如果不是这份喜爱，Simon 现在可能还是坐在格子间的财务工作者，拿着不菲的工资过着稳定的生活。直到遇到拳击，一成不变的生活便起了波澜。热血又颇具竞技精神的拳击运动让 Simon 感到着迷，一坚持便是几年。也是兴趣和机会的使然，Simon 通过了职业拳击裁判考试获得裁判员身份，并在国内、国外参与比赛执裁。

谈起一次在日本执裁的经历，Simon 感概颇深。相比国土面积或是人口基数，日本都不能与中国相提并论，但从拳击的专业化和商业程度来说，国内又是无法比拟的。此时国内的拳击环境大多是松散的拳馆形式，没有健全的商业模式，也没有足够的专业训练人员。“拳馆从环境上来说差强人意，我发现越来越多社会上的中高层人士开始关注这个运动，还有越来越多的女性加入，国内需要一个更干净整洁舒适的训练环境，另外我们的教学理念上也有很多需要改进的地方。” Simon 讲道。

与此同时，在拳击裁判的经历中，Simon 逐渐积累了一些行业内人脉，并创办了自己的拳击公众号：拳击大师。很快，该公众号收到不错反响，目前在全国同类型公众号中排名第一。在对行业有了一定的认识和积累后，从线上转到线下成为必然，于是搏星共和拳击俱乐部（Boxing Republic）顺势诞生，Simon 也从财务工作者摇身一变成为拳击俱乐部老板。

拳击也可以时尚小资

处于法租界永嘉路上的搏星共和国从一开始便将自己定位于服务于小众中高层人群，整洁简约的装修风格、设计感十足的 logo 、专业的拳击设备还有供顾客喝酒聊天的吧台，它比起粗糙大汗淋漓的拳馆看起来小资时尚了不少。“之前拳馆的教练与学员的关系就像是师徒关系，而我们是想把学员作为我们的顾客服务好，体会到拳击乐趣的同时感到放松舒服。”Simon 强调。

Simon 介绍，搏星共和秉承着“Train like a fighter”和“圈层”的核心概念，在激励学员享受拳击带来的减压塑形的同时，更鼓励学员通过课程中团队的互帮互助，“不打不相识”，来结交志同道合的未来商业及人生伙伴。

在健身领域，拳击的热度在逐年上涨，因其减脂塑型的高效作用，吸引不少女性参与到这项运动中来。市面上拳馆的数量也在不断增多，不少健身房中也增加了拳击私教课程，那么搏星共和将如何在群雄逐鹿中脱颖而出呢？

在 Simon 的眼中，拳击馆更像是升级的健身房。它不局限于场地的训练，或是出于减脂塑型的目的，它更像是兴趣俱乐部，对于技能的磨练和拳击本身的热爱。“健身房的拳击更偏向于是辅助训练或补充训练，只是一种调剂，它并不能享受到拳击本身更多的乐趣。因为拳击除了和教练一对一训练，还需要和同等水平的朋友切磋，在这个过程中你还才会体会到拳击运动的魅力。”同时，Simon认为，搏星共和国的地理位置和价位会将社会地位和经济能力相仿的人聚集在一起，在健身的同时还自带“商务社交”的属性。

在拳馆运营本身，搏星共和着眼于教练培养和课程开发两方面。Simon 告诉记者，现在好的拳击教练非常稀缺。“会打拳和会教拳是两码事。现在有很多退役的拳击运动员，虽然他们自己的打拳技术能力强，但是缺乏教学的技巧。且长期的运动生涯形成了相对死板的师生教学体系，缺乏为顾客服务的观念。”

为此，Simon 先将服务顾客的观念灌输给教练员，并且拥有自己的全职教练，保证服务顾客的稳定性。计划打造拳击教练培训认证体系，通过和场馆合作的形式去研发课程体系，完善产业链。

摸索前进的拳击创业

在健身领域，健身房的商业概念已经很清晰，而对于拳击来说，目前还是摸索状态，没有参考，教练水平也是层次不齐。Simon 希望能把课程打造成一个漏斗式的体系，既有面对大众的，相对简单的拳击操，又有拳击健身的课程，同时还会打造拳击运动培训。对他来说，拳击不是只是一个小而美的项目，而是有很大想像空间的领域。而拳馆也不是简单的一个场馆而已，而是可以打造成 IP 的机会，除了拳手培训之外，同时会参与到赛事中去，最终打造闭环。

同时，搏星共和积极寻找和自己定位和调性相一致的品牌企业合作，如车友会、雪茄、西装、理发、酒吧……通过定期举办活动来增强顾客的粘性，为会员之间的互动、拓展商务社交开发更多途径。

如今搏星共和俱乐部中长期会员有 100 多名，大多是非常具有粘性的顾客。而坐落在法租界的这家店也是博星共和唯一的一家店，曾有多家商场和资本邀请 Simon 开放加盟拓店，但都被其拒接。“拳击馆的形态其实是很难复制的，拳击教练的质量和课程安排不能保证，它可能在短期内吸引到兴趣顾客，但不能保证顾客的留存。而且一旦开放加盟或者拓店就很难停下来，很容易背离初衷。” Simon 解释说。

从爱上拳击到置身于拳击创业事业中，Simon 已经走过了 7 个年头，这 7 年来，热爱没有改变，但周围的一切都悄然变化着。“最近我在淮海路上的一家运动品牌的旗舰店，经过他们橱窗里，原先我看到更多是足球和篮球，现在好几家这样运动品牌在橱窗里都开始有拳击元素了。这是以前你看不到的，甚至在地铁站一些大型海报、广告都会有明星戴着拳击手套在拍广告，这在四五年前是不太能见到的。”谈起这些事情，Simon 眼里满是欣慰。

文字 陈晓

视频 张贰狗 许瑞心