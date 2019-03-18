3 月 18 日，知乎正式宣布推出「盐选会员」这一全新会员服务体系。作为知乎北极星「让每个人高效获取可信赖解答」的延伸，知乎「盐选会员」以「严选好书、严选好课、严选好内容，让知识赋能每个人」为核心理念。

相比较于 2018 年知乎大学推出的「读书会会员」和「超级会员」，此次知乎推出的「盐选会员」围绕知乎全平台内容与用户服务进行了多项升级，核心涵盖高价值「付费内容」权益、「社区功能」权益及会员用户的「身份权益」三大维度。

在新增的「社区功能」权益维度，用户可以通过首页关键词屏蔽、评论区发图等专属功能提升日常使用知乎的浏览、讨论体验。此外，知乎还新增会员专属标识、会员专属客服等会员用户的「身份权益」。

而在原有知乎大学一站式精选知识服务的基础上，知乎也对「付费内容」进行了权益升级：包括 300+ 国内一线杂志刊物持续更新、3500+ 盐选私家课和 Live 讲座、超过 10000 本盐选电子书、600+ 位盐选专家领读等。据悉，「盐选会员」所提供的增值权益将不会对知乎社区本身秩序和问答排序的公平性产生影响。

同期，知乎大学事业部也更名为知乎会员事业部，更明确将会员业务作为公司战略发展目标之一，知乎大学作为支持专业内容生产者生态的服务体系将继续保留。