近日，商汤科技举办 “2019 商汤人工智能峰会”，现场发布了 新款特效引擎 SenseAR Avatar，以及全新升级的 SenseAR 2.0 平台，带来了基于 AR 眼镜端 的 SenseAR Glass 眼镜平台和基于云端的 SenseAR Cloud 云平台。

在本届 AI 峰会上，商汤科技正式发布了创新产品——SenseAR Avatar 整体解决方案。 全新的 SenseAR Avatar 特效引擎能够检测人物的身体形象和穿着风格，通过 3D 渲染快速生 成个性专属的 3D 虚拟形象，并支持多种风格切换。目前，SenseAR Avatar 是市场上首个可以实现照片生成和真人驱动的重磅 AR 产品。

据悉，SenseAR Glass 眼镜平台是本次发布的重要内容，它将用于赋能 AR 眼镜终端和开发者，让眼镜成为和手机一样重要的未来智慧设备。这也使得 SenseAR 2.0 平台成为是世界首 个跨不同硬件设备的 AR 开发平台。SenseAR Glass 具备优秀的场景感知和识别跟踪性能，借助商汤创新的稠密点云重建和物体识别等技术，提升 AR 眼镜中效果的真实感，打造更加真 实的交互场景。此外，商汤科技也在全力探索手势交互、语音交互等 交互方式在 AR 眼镜 中的配合应用。比如用 AR 眼镜来 “养猫”，不仅能够 “看” 到猫在桌椅等家具上逼真的活 动，“听” 到猫的声音，还可以通过手势来与之互动。

此外，SenseAR Cloud 也将带来两大能力升级。一是虚拟信息持久化。SenseAR Cloud 将帮助 用户获得了物理空间的绝对位置，使得虚拟信息具备了持久化能力，进而实现跨时间交互。二 是实现空间内的多人共享，这将颠覆此前 AR 仅支持单用户体验的状态，让多人共享、多人融 合、线上社交、线下户外互动等成为获得无限可能。在商汤看来，包括文娱、教育、医疗、工 业在内的各类多人交互场景，都将成为 SenseAR Cloud 未来深度赋能、发挥能量的良好选 择。