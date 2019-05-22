受到 “禁令” 影响，华为的手机产品未来将无法继续获得 Android 系统更新，这就让所谓的 “备胎” 计划成为最近人们关注的焦点。据凤凰网科技报道，华为消费者业务 CEO 余承东透露，华为自己的操作系统最快今年秋天就会推出。他表示华为的操作系统 “打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴”，还 “兼容全部安卓应用和所有 Web 应用”。

The Information 报道称，华为的自研操作系统在内部被称为 “Project Z”。报道指出这个系统最初只会聚焦于中国国内市场，它并不是完全的 Android 替代品。

据报道，华为的 Project Z“远未准备好”，而且也经历了动荡的开发过程。但需要注意的是，一旦开发完成，华为仍然需要鼓励第三方开发者为其开发应用程序，这在国内市场或许比较容易，但在国外将是一个更大的挑战。

美国商务部日前发布了临时许可，华为将在未来三个月内继续向其手机推送 Android 软件更新。该许可证允许华为采取行动 “在必要时为在 2019 年 5 月 16 日或之前向公众提供的现有华为手机提供服务和支持，包括软件更新或补丁。”

华为创始人兼首席执行官任正非表示，“美国的 90 天临时执照对我们没有多大意义。” 他称美国禁令不会造成公司发展的负增长，也不会影响公司的发展。他还表示，华为不会出现 “断供” 这种极端情况，公司已经做好了准备。

题图：豆腐/动点科技