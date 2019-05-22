Google 之后，微软似乎也将对华为采取相似的措施。The Verge 有指，微软在上周末从其在线商店中移除了华为的笔记本电脑，甚至在微软商店中无法搜索到华为的任何硬件产品。微软线下商店目前仍在出售华为笔记本电脑。

目前还不清楚微软是否会撤销华为电脑产品的 Windows 系统使用权限。微软方面拒绝置评。

华为的 MateBook 系列笔记本电脑均采用微软 Windows 系统，如果华为未来无法继续使用该系统，其笔记本电脑将失去与苹果 MacBook、微软 Surface 竞争的能力。

微软潜在的 Windows 禁令可能会影响到华为的服务器解决方案。微软和华为均使用微软认证的华为服务器为微软的 Azure 服务运营混合云解决方案。

另有报道称英特尔、高通和博通等芯片厂商将停止向华为供应芯片。而华为方面据称已经囤了三个月的芯片供应量作为应对。

华为一直在寻求 Android 和 Windows 系统的替代品，但目前尚不清楚这些操作系统的开发进度。在最近接受采访时华为消费者业务 CEO 余承东透露，华为自己的操作系统最快今年秋天就会推出。但据 The Information 报道，华为的自研操作系统 “远未准备好”，且经历了动荡的开发过程。

美国商务部已经向华为颁布了临时执照，允许华为在未来 90 天内继续向其手机推送 Android 软件更新，以及维持现有网络设备的运营。不过这仅仅针对手机系统，华为的笔记本电脑目前还没有一个可替代系统。

题图：Huawei