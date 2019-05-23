当 Google 在去年的 I/O 大会上公布利用 AI 帮助人类预订餐厅的服务 Google Duplex 时，相信很多人都和笔者一样好奇其中有多少订单是完全由 AI 完成的。不过从 Google 最近透露的数据来看，情况并非你想的那样。

Google 最近向纽约时报表示，Duplex 呼叫通常是由呼叫中心的人工操作员拨打的。大约四分之一的通话以人工开启，而在由机器回应的呼叫中，15％ 需要人员进行干预。

Google 在去年的一次演示中表示，操作人员需要监控该系统，以便在出现问题时随时接管。但是对于以人工智能为技术亮点（或宣传点）的系统来说，由人类发起通话比例达 25％，这也过高了吧。

Duplex 在开始推广时并不顺利。Duplex 能以非常接近人类说话的方式为用户拨打电话预定餐厅、美发沙龙等。但是由于 Duplex 在打电话时没有告知对方它是机器人，同时对方也没有意识到它不是人类，所以 Google 的这项黑科技引发了人们针对 Google 服务伦理道德的讨论。Google 当时回应称其 “正在设计内置的身份披露功能”，将 “确保系统能够得到正确的识别”，并期待将用户反馈纳入产品中。