近日，携程宣布了对 OYO 酒店 “解禁”，与其达成深入战略合作，随后，美团酒店也宣布与 OYO 酒店达成相应合作。携程及美团均表示，未来将对入驻 OYO 的酒店，从品牌、人才、技术、流量和运营等多方面进行支持，双方将在合作共赢的关系之下，进一步激活下沉市场的消费需求，发挥各自优势，助推中国酒店住宿消费和体验的整体升级。

从疯狂扩张中国市场，到被本土公司不断 “封杀”，再到与美团、携程等 OTA 达成深度战略合作，OYO 这个 “外来者” 似乎在中国十分适应，并未水土不服。从 OYO 酒店在中国发展路线来看，二三线城市已成为 OYO 酒店在中国的主要深耕点，这与当下互联网公司纷纷进入下沉市场的趋势相吻合。除此之外，OYO 被软银、Grab 等金主疯狂融资以及对加盟店进行疯狂补贴，让这家公司在短时间内获得大量流量，这样的商业模式，与国内的滴滴、ofo 、瑞幸咖啡等靠 “烧钱+高额补贴” 的本土互联网公司有相似之处，而他们在商业上的成功也证明了其可行性。

OYO 于 2013 年创立，是印度最大的连锁酒店集团。2017 年 11 月份，OYO 在深圳注册遨游酒店信息技术（深圳）有限责任公司，标志着 OYO 开始进攻中国市场，并将目标定在了低端单体酒店。凭借 “连锁化” 加盟模式、收取低廉佣金以及高效的运营管理体系，OYO 迅速吸引了众多经济型单体酒店业主的眼球，从而许多小型宾馆在低成本下迅速成为了国际品牌的加盟店。随后，OYO 共进驻全国 298 座城市（不包括北京、上海），其中以中小城市居多，运营酒店超过 7400 家，客房数超 34 万间，由此 OYO 在极短时间内也成为中国第二大酒店集团，这不得不引起国内 OTA 们的注意。

起初，OYO 中国官网显示，OYO 的酒店在飞猪、携程、美团等均能被预订，但从去年开始，OYO 酒店被国内一部分 OTA 平台封杀，其中美团对 OYO 的封杀最厉害。早前就有媒体报道称，武汉、沈阳、长沙等二线城市的一部分加盟商希望与 OYO 解约，因为如不这样做自己的门店将被美团下架。虽然 OYO 与美团等 OTA 的 “牌法” 不同：美团、携程提供平台，并基于平台流量再去连接酒店，而 OYO 则是先连接酒店，再构建平台，随后让用户在自己的 app 上预订出租车和餐馆等，但这样的反向操作，在流量庞大的下沉市场上，OYO 确实能从这些 OTA 中抢走一部分红利。而对于一家中国互联网公司来说，封杀竞争者或者互撕，才是能迎来一家独大、然后赢家通吃局面的好办法。

但实际上，携程、美团平台更多的是提供走中高端路线的连锁品牌的订房信息，而这些品牌大多集中在一二线城市，从而使得低端市场成为空白，而 OYO 正好能填补这一部分空白。此前，同程艺龙在 2019 年 Q1 财报中表示六成新用户来自下沉市场，对于这样一块兵家必争之地，主动放弃或者迟疑一阵子，就会很快被别人占领。

因此，此次美团、携程对 OYO 的解封，实质上能使彼此在市场上进行优缺互补，有效提升全国酒店整体品质水平，以及使得用户对国内整个酒店市场的满意度快速提升，从而让双方更好地迎合消费升级的趋势。大鱼吃小鱼不见得适应各行业，有时携手同行更能造就未来，更能促进整个生态链的健康发展。