上周，电气电子工程师学会（IEEE）在邮件中表示禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人。随后，中国计算机学会（CCF）发布声明，称从保护学者和学术共同体的角度出发，将暂时中止与 IEEE 通信学会交流与合作。

上周末，中国电子学会、中国通信学会、中国人工智能学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会、中国电工技术学会、中国仪器仪表学会、中国光学学会、中国汽车工程学会、中国生物医学工程学会联合发布了《关于 IEEE 限制正常学术交流事件的郑重声明》。

该声明表示：“IEEE 对华为员工及华为资助的个人参与审稿作出无理限制，我们深感震惊。” 此外，还强调，科研人员参与期刊审稿是履行同行评议责任的基本权利，没有国籍、种族或机构之分。“对学术交流政治化的危险做法应高度警惕，并对其给国际学术交流蒙上的阴影深表忧虑。” 声明还呼吁 IEEE 以实质举措消除事件的恶劣影响，让学术交流回归正常轨道，以实际行动取信于全体会员和全球科技界。

IEEE 今天发声明表示解除对编辑和同行评审活动的限制，“华为及其子公司的员工可以参加 IEEE 出版过程的同行评审和编辑工作。所有 IEEE 会员都可以继续正常参与 IEEE 的全部活动，无论他们的雇主是谁。”

以下为声明全文：