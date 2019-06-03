上周，电气电子工程师学会（IEEE）在邮件中表示禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人。随后，中国计算机学会（CCF）发布声明，称从保护学者和学术共同体的角度出发，将暂时中止与 IEEE 通信学会交流与合作。
上周末，中国电子学会、中国通信学会、中国人工智能学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会、中国电工技术学会、中国仪器仪表学会、中国光学学会、中国汽车工程学会、中国生物医学工程学会联合发布了《关于 IEEE 限制正常学术交流事件的郑重声明》。
该声明表示：“IEEE 对华为员工及华为资助的个人参与审稿作出无理限制，我们深感震惊。” 此外，还强调，科研人员参与期刊审稿是履行同行评议责任的基本权利，没有国籍、种族或机构之分。“对学术交流政治化的危险做法应高度警惕，并对其给国际学术交流蒙上的阴影深表忧虑。” 声明还呼吁 IEEE 以实质举措消除事件的恶劣影响，让学术交流回归正常轨道，以实际行动取信于全体会员和全球科技界。
IEEE 今天发声明表示解除对编辑和同行评审活动的限制，“华为及其子公司的员工可以参加 IEEE 出版过程的同行评审和编辑工作。所有 IEEE 会员都可以继续正常参与 IEEE 的全部活动，无论他们的雇主是谁。”
以下为声明全文：
IEEE 声明更新：IEEE 解除对编辑和同行评审活动的限制
2019 年 5 月 16 日星期四，美国商务部对华为技术有限公司及其 68 家子公司实施了出口管制。之后，IEEE 发布了合规性的声明，并表示如果美国政府就出口管制条例在同行评审方面的应用做出进一步说明，IEEE 会做出相应更新。
为此，IEEE 向美国商务部要求就出口管制条例在 IEEE 出版活动的适用性做出说明。目前，IEEE 已收到相关说明。根据新的信息，华为及其子公司的员工可以参加 IEEE 出版过程的同行评审和编辑工作。所有 IEEE 会员都可以继续正常参与 IEEE 的全部活动，无论他们的雇主是谁。
我们此前限制性的做法完全是为了保护我们的志愿者和会员，规避相关的法律风险。在我们收到相关说明后，法律风险得以解除。我们由衷地感谢来自世界各地的会员和志愿者向 IEEE 提出的问题和意见，同时也感谢大家耐心等待我们处理好这一复杂的法律情况。
一直以来，IEEE 致力于向其会员、志愿者和整个技术社区提供广阔的学术活动平台和帮助。其中，IEEE 每年在全球举办 1900 余场专业技术会议，并在 IEEE Xplore®上提供超过 480 万份文献资料。
IEEE 认为科学和技术是全球性的活动。我们为全球的 IEEE 会员在世界各地开展的工作而感到自豪。IEEE 将继续为推动技术创新与进步贡献力量，为人类社会谋福祉。