IEEE 已解除对华为的编审限制

IEEE 昨日（6 月 3 日）发声明表示解除对编辑和同行评审活动的限制，“华为及其子公司的员工可以参加 IEEE 出版过程的同行评审和编辑工作。所有 IEEE 会员都可以继续正常参与 IEEE 的全部活动，无论他们的雇主是谁。”

完整声明可点此查看。

工信部或于近期发放 5G 商用牌照

据新华社消息，工业和信息化部将于近期发放 5G 商用牌照。多位权威人士透露，5G 商用牌照很可能会在本周发放。

新华社称，当前，全球 5G 正在进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合，我国 5G 产业已建立竞争优势。5G 标准是全球产业界共同参与制定的统一国际标准，我国声明的标准必要专利占比超过 30%。在技术试验阶段，诺基亚、爱立信、高通、英特尔等多家国外企业已深度参与，在各方共同努力下，我国 5G 已经具备商用基础。

中兴通讯表示，在多方面已做好全面商用准备。爱立信表示，其服务和交付团队也已为 5G 部署做好准备。

华米科技与高通合作，将推出 eSIM 独立通话智能穿戴产品

华米科技和高通 6 月 3 日宣布，双方在智能可穿戴产品领域达成合作，华米科技旗下 AMAZFIT 品牌将推出搭载高通骁龙移动平台、支持全网通 eSIM 独立通话功能全新智能可穿戴产品。

华米将在 AMAZFIT 智能新品上首次搭载高通骁龙 Wear 2500 移动平台，并支持全网通 eSIM 独立通话功能。新产品将在华米科技 6 月 11 日举行的 2019 夏季新品发布会上揭晓。

三星可能会推出多款 VR、AR 产品

据 Variety 报道，三星计划在未来几个月推出多款 AR 和 VR 产品，可能涉及许久未更新的 Gear 产品线。

三星的 Gear 产品线自 2017 年以来就没有再更新过。根据 Variety 的报道，Fallah 暗示该品牌在 AR 和 VR 方面可能会有很多新产品，他表示 “我们对 Gear 有其他计划，” 尽管没有做详细说明。

三星于去年 10 月更新了 Windows Mixed Reality 头戴式设备——新的 HMD Odyssey+ 混合现实头盔加入了防雾能力和一些新的显示技术，不过这款头盔 499 美元的售价还是比较高。

趣头条总编辑肖厚君已离职

肖厚君因个人原因离职，并表示接下来将休息一下，回归家庭。趣头条尚未作出回应。

这是趣头条近期的第二次高管变动。5 月 21 日，趣头条在 2019 年第一季度财报中宣布 CEO 李磊因个人原因辞去 CEO 职务，创始人兼董事长谭思亮接任 CEO 一职，不过李磊仍保留董事职务并兼任副董事长。