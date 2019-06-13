6 月 13 日，在第十一届陆家嘴论坛开幕式上，中国证监会和上海市人民政府联合举办了上海证券交易所科创板开板仪式。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，中共中央政治局委员、上海市委书记李强，中国证监会主席易会满，上海市市长应勇，共同为科创板开板。

科创板从去年 11 月初的首次被提出，到今天正式开板，仅仅用时 200 多天。截至 6 月 12 日晚间，科创板受理企业数量达到 122 家，其中 102 家进入问询阶段。此外，科创板上市委已经发布了 8 次审议会议公告，15 家企业正在等待上会。

据悉，科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。

科创板设置了多元包容的上市条件，允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市，允许符合相关要求的特殊股权结构企业和红筹企业在科创板上市。此外，科创板在交易机制、信息披露监管要求、退市制度、投资者适当性要求、发行承销流程等多个方面都与现行 A 股市场有所差异。

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