6 月 14 日，由商汤科技、浙江大学、北京大学、OPPO、小米、京东、高德、海信等企业和机构联合发起中国增强现实核心技术产业联盟（China Augmented Reality Core Technology Industry Alliance，简称 CARA）正式成立，旨在推动中国增强现实产业核心技术的创新与发展。这将是一次学术界和工业界的大联合，或许会成为中国 AR 行业发展的重要转折点。

早在 2012 年，AR 开始进入大众视野。当时，这个兼具魔幻与有趣的黑科技被认为是引领技术变革潮流的黑马技能。而自 2016 年开始，国际上的各大科技巨头纷纷表现了对 AR 的浓厚兴趣，Facebook、谷歌、苹果相继推出了自己的 AR 平台。国内企业的步伐也并没有落后，如商汤科技早在 2016 年 1 月就有了自己的 SenseAR 特效引擎。

近两年，在人工智能技术的加持下，AR 在内容与硬件体验度各方面都有了质的提升，呈现出极具诱惑力的潜力市场和海量应用场景。5G 的到来，更将推动 AR 技术的大规模普及。据《IDC 全球增强与虚拟现实支出指南》预测，至 2023 年，中国 AR/VR 市场支出规模将达到 652.1 亿美元。在预测期内（2018-2023 年），5 年复合年增长率（CAGR）将达到 84.6%。

但高速增长的背后，也不能缺少理性的思考。一方面，如何让 AR 在市场容量快速爆发的环境下，也能落地出真正优秀合格的应用和内容；另一方面，产业链中各个企业和组织应该形成怎样的关系，发挥怎样的作用，以构建良好的产业循环。

对于这些问题，CARA 理事长、商汤科技联合创始人、移动智能事业群总裁、研究院院长王晓刚，进行了专业的分享。值得一提的是，联盟成立的意义，也正蕴藏于其中。

撬动 AR 多行业应用的支点

“AR 技术已经渡过了巨大的科技泡沫期，迎来了技术和市场的拐点”，王晓刚认为，“这个重要的历史时刻也赋予了联盟一个特殊的使命”。由此可以看出，技术的革新、产品的突破，以及生态的构建，正是 AR 撬动多领域应用的支点。

对于 AR 的核心技术，王晓刚概括了三个方面。

一是三维注册，包括了定位、3D 结构、场景感知、识别等，比如识别场景里有哪些平面、哪些三维物体，它们的属性是什么；

二是虚实融合，AR 会涉及到虚拟内容的生成，包括 AR 特效和 3D 动画等等。在生成出来之后，需要通过一系列的技术将其与现实场景进行融合；

三是人机交互，即需要在 AR 空间中，实现各种手势、姿态的识别和交互。

从产品层面来看，一个很明显的趋势就是 “软件和硬件的完美集成和协作”。软硬结合对于 AR 产品来说十分重要，因为软硬件之间需要有密切的相关性。例如 3D 传感器的出现，不同的 3D 传感器实际上对软件的适配性要求不同，像结构光、ToF、双目等等，它们产生的深度图像差异是非常大的。因此，实现完美的 “软硬结合”，需要软件算法厂商能够和硬件厂商联合起来去攻关。

放大到生态层面来看，AR 生态的繁荣，离不开好的内容的产生，而内容的创新需要强大的开发平台和工具的支持。

但在生态方面，王晓刚表示，从国际上来看，谷歌、Facebook、苹果、微软居于主导地位。例如，苹果有 ARKit，谷歌有 ARCore，这些巨头通过一系列产品来定义产业发展模式，技术和应用的标准，进而构建起自己的 AR 生态。而在国内，尚缺少能够从整体上去协同整个产业链或者生态的企业或组织。

“我们需要拥有一个平台去推动整体行业的迭代，推动标准的构建。” 他解释道。“AR 产业链相对较长，行业的发展需要一个完整的生态结构去支持”。正因如此，王晓刚认为联盟的成立具有十分重要的意义，“其目的就是首先推动核心技术的攻关，然后结合产业上下游的资源和相互支持、协作，来推动优秀产品的落地，进而推动整个生态的发展和完善。”

产学研一体推动标准化建立

据介绍，中国增强现实核心技术产业联盟的核心价值，包括加强技术研讨与创新、推动关键技术标准化研究和制定、建立交流平台以促进生态建设、开展增强现实专业人才培养等，提升国内 AR 相关企业和机构的对外输出能力。

这相当于将目前国内 AR 相对分散的局面，转化为一股超强的聚合实力，能够真正推进 “产业上下游资源的结合和相互支持与协作”。目前，联盟包括理事长单位人工智能平台公司商汤科技、39 家理事会成员，成员单位近 200 家。

事实上，产业上下游协作的核心就在于产学研一体化，由此建立工业界和学术界之间的良好协同，这也是推动 AR 技术和应用标准化的重要条件。工业界通常可以发现行业应用和落地过程中最需要解决的问题，学术界就可针对此进行课题研究加以突破。

为了更直观地解释这一观点，王晓刚以商汤科技和浙江大学此前发布的首个面向 AR 的单目视觉 SLAM 数据集和评测标准为例进行了说明。该数据集能够全面地反应各类移动 AR 应用环境下的 SLAM 的性能，包括跟踪精度、初始化质量、跟踪稳定性和重定位时间等。

这项研究正是源于实际应用中，难以将较为主观的 AR 体验进行量化的问题。针对学术界，可以定量地评测所研发的算法在 AR 应用方面的性能；针对企业界，就可以指导 OEM 厂商、应用开发商做更全面的性能应用性能，以便做更好的调优和适配。而除了这种技术和评估标准外，浙江大学教授章国锋补充强调：内容的质量和格式上也需要制定相应的标准。

所以，王晓刚介绍道，标准的制定将成为联盟成员未来的重点工作，产学研一体化的意义也正在于此。此外据悉，小米会积极参与 AR 标准的探讨与制定，建立相应的算法团队，对 SLAM 等技术进行研究，对行业的技术发展做出贡献。先临三维也希望联盟一方面可以制定行业标准，另一方面也可以组织上下游企业进行行业经验的交流和融合，促进联盟的发展。

商汤科技在 AR 领域如何发挥 “头雁效应”

商汤科技作为联盟的理事长单位，以及领先的人工智能平台公司，一直致力于自有 AR 产品 SenseAR 引擎和 SenseAR 平台的打造。同时作为较头部的企业，在行业中总会无形肩负着较重的使命。那从商汤自身的业务上，其具体如何在联盟中发挥头雁效应，帮助整个产业成熟壮大？

据王晓刚介绍，首先，在企业合作方面，除了现有的 OPPO、小米之外，商汤科技会将 SenseAR 平台推广给更多的合作伙伴。“我们还希望将 AR 引擎下沉到更多的平台，覆盖 AR 眼镜，以及更多配置相对较低的手机中。” 他说。

在学术界和工业界的协同方面，商汤科技则会通过联盟联合整个产业上下游的合作伙伴，一起攻关技术难题，实现软硬结合的突破。 OPPO 联合商汤科技、浙江大学 CAD&CG 国家重点实验室携手打造的 AR 开发平台 ARunit 其实就是这项工作的一大成果。“它的作用是希望赋能开发者，进而在 AR 产业上为消费者带来更多的应用，如 AR 游戏、AR 导航、AR 教育类等诸多领域的应用。”OPPO 研究院美国研究所高级研究总监全书学表示。

而从另一方面来说，学术研究领域里面积累出来的新技术、算法也能够沉淀到商汤科技的 SenseAR 平台里。

最后是人才培养方面，其中包括学术界和工业界的联动输送人才和商汤科技对于 AR 的宣讲与专业人才培养。“我们聘请行业内的专家分享最新的 AR 进展，此外，我们也有开发者大会，包括更加基础的夏令营活动，希望给更多的年轻人打好基础。” 王晓刚介绍道。

显然，“开放、协作、共赢 “已经成为商业战略的主旋律，在日新月异的技术变革中，没有一家企业可以永远独霸市场。对于未知的前景，我们一方面以敬畏且热血的心态前行，另一方面，在探索的路上，同行者是战友，能量聚合才能形成最强的战斗力。