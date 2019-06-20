尽管 2019 CES ASIA 已经过去一周，不过整整占据两个展馆的汽车展示’ 大场面 “，还是在笔者脑海中挥之不去。其中，自动驾驶可以说是贯穿了整个创新的主线，从智能辅助驾驶到科幻的完全无人驾驶概念车，这项极具诱惑力的技术不断给人带来惊喜。而结合今年的 CES 以及市场动态来看，有一个微妙的信号在释放：L3 扎堆量产，是否离大众更进一步了。

众所周知，SAE（国际自动机工程师学会）根据机器对 “动态驾驶任务” 的所有环节中的干预程度划分成 6 个自动驾驶级别，即从 L0 至 L5。其中，L3 被认为是开始进入实际自动驾驶的级别。SAE 对其的定义是 “有条件的自动化”，这意味着只有在一定条件下自动驾驶系统才能运行。简单来说，系统运行时，人类驾驶员通常无需进行干预，但仍需在一定程度上保持警惕，以在系统提示时需要人类接管时介入，相当于 “人机共驾”。

而 L4 被称为高度自动化，即驾驶者可以有，也可以没有，但依然需要特定的场景限制。相较于前面 5 个等级需要在一定条件或者限制下的要求，L5 可完全实现自动驾驶。

不过，或许因为考虑到 L3 的人机共驾会有一些人机衔接的问题，亦或许是因为 “财大气粗” 敢于追梦，很多科技和汽车领域的大企业，如谷歌、福特等，选择直接越过 L3，研发 L4/L5。百度、Uber、特斯拉等也是 L4 领域的重磅玩家。不过，因为技术的局限，以及驾驶环境复杂等问题的影响下，目前真正可以落地，大众可使用的 L4 案例依旧有限。

不过，与高端大气的 L4 相比，备受争议的 L3 却逐渐迎来了商业化的曙光。尽管此前创新工场董事长李开复也公开表示过，人类驾驶员不可信任，没有所谓的人机协同驾驶，自动驾驶必须一步到位。但是，或许在目前的市场和技术环境中，L3 离落地更近。

L3 领域的动静一直都是此起彼伏。早在 2017 年，全球首辆 L3 能力的奥迪 A8 出现，就引起了一阵讨论。不过当时奥迪 A8 还是处于一枝独秀的状态，市场、政策、技术各方面都有待磨合。

随着市场参与者的增加，生态的成熟，无论是走特斯拉为代表的视觉主导的多传感器融合方案路线的企业，还是走以谷歌 Waymo 为代表的激光雷达主导+摄像头路线的企业，都在传感器、算法、高精密地图等方面不断获取更优的解决方案。这进一步推动了 L3 自动驾驶市场的发展。2018 年，已经有不少企业喊话，如：如小鹏汽车 2020 年将实现 L3 自动驾驶量产落地。

而到了今年，在累积了一定实力以后，L3 领域开始出现更快速地发展。各大企业毫不掩饰地扎堆高调宣布自己的量产和落地野心。广汽新能源推出了 Aion LX，该款车型搭载 Adigo 自动驾驶系统，据悉是全球首款量产 L3 自动驾驶的 SUV 车型，于今年 9 月正式上市。奔驰 EQE 也要实现 L3 级别的自动驾驶。自动驾驶公司 Nullmax 也于近期发布了 MAX ——国内首个对外发布的系统化自动驾驶解决方案，也是国内少有的采用 Xavier 计算平台的完整自动驾驶解决方案。在 CES 期间，嬴彻科技也推出了基于 L3 级别的自动驾驶货车嬴彻 1 号。有趣的是，根据各企业官方的说法，这些 L3 自动驾驶产品都将于 2020 年左右实现量产。

此外，从功能应用场景上看，此前，奥迪 A8 强调两个功能，一是拥堵自动驾驶功能，当交通缓慢，速度不超过 60 公里/小时，自动驾驶系统可接管车辆驾驶操作。另一个是自主泊车，其可实现自动停车和自动驶出车库，驾驶员可在车辆内，也可在车辆外部用手机 app 操作完成。Nullmax 的 MAX 除了以上两个功能，还可实现高速代驾（HWP）、自动换道、交通标志识别等。目前，上述几种功能是 L3 级别自动驾驶的主要应用场景。

除了实用性的功能，许多 L3 系统在对复杂天气和道路情况的处理方面也有优势，如嬴彻科技自动驾驶团队自主研发的全栈系统 1.0，感知端采用异类多传感器融合，性能可满足高速的全场景工况和主要天气。据悉，其近期在中国东部沿海地区进行测试证明，系统能够支持多雾、多雨等复杂天气和路况。

当然，既然说是落地，就意味着” 接地气 “，大众也可以用到。所以，我们可以看到市面上的 L3 级别汽车的实际落地切口都是离我们生活很近的，如广汽等汽车厂商推出的直接面向普通大众的私家车、以及 Nullmax 想要切入的商用出租车、还有嬴彻科技切入的商业物流车等。

自动驾驶作为近几年持续火热的话题，企业或者大众在该领域脑洞大开已经不是新鲜事。的确，思维活跃地畅想未来的确会对发展方向有帮助，不过，从另一方面来看，我们需要有前沿科技的探索者，同时也需要有务实者做一些接地气的东西。如果所有的企业都是一步跨太大直接来到 L4、L5，或许很多参与者经不起失败的成本。但是如果一步一个脚印，一关一关攻克，在平稳中，我们可以多添一份信心。

当然，L3 量产之日近了，L4 的规模化落地还会远吗？