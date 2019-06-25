据华尔街日报报道，周一在德国柏林赫尔梯行政学院的一次演讲中，Facebook 全球事务和通信副总裁尼克·克莱格（Nick Clegg）称其他大型科技企业销售昂贵的硬件，以迎合它所谓的富裕消费者 “专属俱乐部”。

克莱格称，其它一些大型科技公司赚钱的方式是向发达富裕经济体的消费者出售昂贵的硬件或订阅服务，“他们组成了一个专属俱乐部，只向有意购买高价值硬件和服务的消费者开放。” 他还强调了 Facebook 没有通过 “收取入场费” 来连接世界。

克莱格认为，针对社交网络定制广告的批评忽略了社交网络免费向用户提供产品这样的事实。发言中，克莱格没有提到苹果或其他科技企业的名字，Facebook 发言人也拒绝为这些言论提供进一步的解读。

苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）上周曾在斯坦福大学毕业典礼的演讲上谈到用户隐私问题，外界认为此番言论的矛头正指向从去年开始就难以脱离隐私丑闻的 Facebook。

从剑桥分析公司（Cambridge Analytica）事件开始，Facebook 的隐私问题持续被外界关注，Onavo Protect、Research，再到如今的 “Study”，这些都成为 Facebook 难以抹掉的污点。

与此同时，人们越来越关心隐私和数据安全，苹果也借机进行了一波宣传，突显 iPhone 的安全性。在最近的一些发布会上，苹果也不忘强调这一点。虽然苹果在这方面的确作出了不少努力，但这样的宣传也惹来一些争议和调侃。另一方面，苹果正面临来自外界的质疑，除了 Spotify、Netflix 等科技公司指责苹果的收费机制，目前的 App Store 也惹来政府针对该公司垄断问题的关注。