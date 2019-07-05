根据 TF 国际证券分析师郭明錤的一份报告，苹果计划放弃自 2015 年开始在 MacBook 上使用的蝶式键盘。9to5Mac 指出苹果将采用新的剪刀式设计，该设计将采用玻璃纤维来对加固键盘。根据报告，第一台采用新键盘的笔记本电脑将是今年推出的全新 MacBook Air，新键盘随后会在 2020 年的新款 MacBook Pro 上出现。

苹果的蝶式键盘虽在技术上来说比较领先（按压按键的任意位置均可起作用），但当灰尘和其他颗粒进入缝隙时，键盘可能会出现失灵等各种各样的问题。此前，苹果还对 MacBook 的蝶式键盘问题感到 “抱歉”，并推出了针对 MacBook、MacBook Air 和 MacBook Pro 的键盘维修计划。

郭明錤列举了苹果为什么要改变键盘设计的几个原因。由于采用了玻璃纤维增强材料，使得键盘坚固且更加耐用，此外，新键盘 “可以通过提供更长的键程来改善打字体验。郭明錤还表示，从成本上考虑，蝶式键盘的制作费用更高。

不过遗憾的是，据称传闻中的 16 英寸 MacBook Pro 不会采用新键盘。根据此前传闻，16 英寸 MacBook Pro 将于今年 9 月亮相。