微博用户 “小米主题设计师” 近期发布微博称，小米主题平台存在 “肆无忌惮的放任第三方设计师侵权偷图出售而不作为”，小米主题官方微博周末发表声明回应称，侵权主题 “系第三方作者自主上传行为。”

这名用户表示，小米主题商店中一套主题的图标包含几十甚至几百个不同国家插画师的作品，这些作品没有经过插画师授权，擅自销售使用。

该名用户已经把微博昵称修改为 “不做主题的设计师”，并清空微博内容。简介中写道：“已经退网，不再发任何微博。感谢所有人为维护画手版权做的努力。” 截至发稿，依然是这样的状态。

小米表示，小米主题平台确实存在网友反映的个别情况，但是系第三方作者自主上传。目前其正在对涉及作品先做下架处理。同时，要求所有作者对上传作品要严格自检。

这样的情况其实也发生在类似的平台中，比如 LINE 贴图商店也曾出现微信表情商店里面中国插画师的作品被更名贩售的情况，但由于目前中国用户无法使用 LINE，发现并对相关作者进行处罚也变得困难。

另外，小米在这半个月内已经不止一次被曝光这样的问题。6 月 20 日小米被指剽窃 3D 艺术家的三件作品；6 月 29 日，小米 CC9 系列手机发布前，有用户指出小米 “Mimoji” 与苹果 “Memoji” 极为相似；7 月 5 日，小米 CC9 电商页面 “意外” 出现苹果 Memoji 宣传视频截图。