哔哩哔哩上线互动视频功能

Netflix 此前通过互动剧集《黑镜：潘达奈斯基》在互动视频领域进行了一番探索，不少观众也被它的可互动性所吸引。现在，弹幕视频网站哔哩哔哩也宣布上线 “互动视频” 功能。

根据官方说法，UP 主可制作包含不同选项的互动式视频，用户则可以通过播放器做出选择，“触发多重剧情和结局，探索 Plan B 的乐趣”。

苹果推送新版 iOS、iPadOS、tvOS、macOS 的第二个公测版更新

苹果今天凌晨向参与 “Beta 版软件计划” 的用户推送了 iOS 13、iPadOS 13、tvOS 13 以及 macOS 10.15 Catalina 的第二个 Public Beta 更新。

这次更新距离首个 Public Beta 更新仅过了两周，这一版本进行了许多错误修复，对应的是上周发布的第三个开发者测试版。

任正非：华为绝不会向中国政府提供用户数据

在最近接受 CNBC 采访时，任正非表示，华为绝不会向中国政府提供用户数据。任正非解释道，在用户隐私保护方面，苹果是他的 “榜样”。苹果在保护用户隐私方面一直采取强硬态度，任正非似乎希望华为也能向苹果学习。

在采访中，当被问及华为是否会向中国政府提供用户数据时，任正非说公司永远不会这样做：“我们永远不会做这样的事情。如果我曾经做过一次，美国就会将证据传播到世界各地。然后，我们目前有业务运营的 170 个国家和地区将停止购买我们的产品，我们的公司将会崩溃。”

消息称腾讯、红杉领投喜茶新一轮融资

据晚点 LatePost 的报道，喜茶即将完成由腾讯、红杉领投的新一轮融资，估值达 90 亿元人民币。对此，腾讯、红杉表示不予置评。

去年 4 月，喜茶宣布完成 4 亿元 B 轮融资，由美团点评旗下产业基金龙珠资本投资。根据喜茶的说法，该轮融资将投入到如供应链全面提升、管理信息化等着眼于未来的事情。

消息称斗鱼将于 7 月 17 日在纳斯达克上市

据新京报报道，经多位消息人士证实，斗鱼确定将于美国东部时间 7 月 17 日登陆纳斯达克交易所。斗鱼今年 4 月向美国证券交易委员会（SEC）提交 IPO 申请，准备在纽约证券交易所上市，股票代码为 “DOYU”，代表最高融资的占位符暂定为 5 亿美元。

新京报指出，此次 IPO 地点并非此前招股书披露的纽约交易所，该公司还将于近期更新在 SEC 的准上市版招股书。报道还称，斗鱼的部分部门进行了小规模组织构架调整，或为迎接上市做准备。