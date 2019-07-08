Netflix 此前通过互动剧集《黑镜：潘达奈斯基》在互动视频领域进行了一番探索，不少观众也被它的可互动性所吸引。现在，国内弹幕视频网站哔哩哔哩也看到了其中的商业可能性，于今日宣布上线 “互动视频” 功能。

根据官方说法，UP 主可制作包含不同选项的互动式视频，用户则可以通过播放器做出选择，“触发多重剧情和结局，探索 Plan B 的乐趣”。

以目前已上线的，由 B 站 UP 主 “神奇的老皮” 制作的互动视频 “操控广场大妈拯救 B 站！” 为例，观众可以在视频中选择不同选项来推进剧情，最终实现拯救 B 站等多重结局。

目前，B 站的互动视频可在 web 电脑端和手机端观看，手机端则需升级至 5.44 以上版本。

互动分 P 视频播放后的结尾一帧会出现剧情选项，点击屏幕中出现的 “按钮”，即可跳转到下一个对应的分支。故事的进程和结局都会因为用户的选择而发生改变。

为了让观众享受完整分支剧情，B 站在 web 端播放器进度条上方、app 播放器侧边栏内设计了章节回溯功能，重选后，进度条上节点会更新，方便观众重新体验不同剧情路线。同时，观众的选择进度会自动保存，下次进入可继续体验剧情。

目前，该功能属于测试阶段，仅向粉丝数量过万的 UP 主开放。创作者可在 “创作中心-功能实验室” 申请该功能，并需要等待审批通过。同时，UP 主管理互动视频必须使用 B 站自带的 web 端编辑器，在创作中心上传分 P 视频后即可进行视频剧情管理。

7 月 8 日 17:54 更新：简单体验后，笔者发现哔哩哔哩的互动视频体验并不如 Netflix 的那般流畅：点击选项按钮后会重新加载流程的下一段视频，但载入成功的同时界面会再次显示播放进度条（尤其是手机端）等干扰观影体验的元素，且载入过程也不像 Netflix 那样 “无缝”。