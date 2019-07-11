在降噪耳机领域，Bose QuietComfort 35 II 的表现可以说是非常不错，但 Bose 最近又以 “Noise Cancelling Headphones” 之名推出了新款产品 Bose 700 无线消噪耳机，希望在降噪耳机领域再前进一步。

Bose 700 无线消噪耳机（Bose Noise Cancelling Headphones 700）配备全新声学电子组件，拥有全数字信号处理技术和 8 个麦克风（单边各配 4 个），其中 6 个麦克风用于消噪，另外两个与另一对麦克风组合，则是能够大幅提升收音效果。在现场的对比演示中，Bose 700 相比 QuietComfort 35 II 在嘈杂环境中的通话消噪效果更好，戴上前者的通话中几乎听不到他人的聊天声音和其他背景噪音。

在新一代 Bose 消噪技术和更加完善的电路系统的加持下，Bose 称这款耳机解决了消噪耳机中常有的 “嘶嘶声” 问题。耳机拥有 11 级主动降噪能力，尤其值得一提的是零级消噪，这一档位并非完全关闭消噪功能，而是可以聆听到清晰的周围环境声音，好处是在地铁上或身处机场时，不必取下耳机就能听到广播播报的内容。

Bose NCH 700 采用不锈钢头带设计，最长可连续使用 20 小时，其电容式触控可用于接听电话、设置静音、调节音量以及暂停或切歌，另外三颗按键分别用于开关机、调节消噪等级（高、中、低）和启动 Siri 等语音助理，接口方面有一个 USB-C 口和 2.5mm 耳机孔，此外耳机也支持 Bose AR。收纳方面，耳机可以通过将耳罩旋转至水平状态放入耳机盒中。耳机本身很轻，佩戴感觉不错，长时间使用对头部、耳朵应该也不造成太多压力。

Bose 700 无线消噪耳机有黑、银色两种颜色可选，售价 2999 元，将于 7 月 15 日在官方零售店、线上商城和 Bose 授权经销商门店同步发售，配套的 Bose 音乐应用程序也会在发售当日上线。