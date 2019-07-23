字节跳动计划在印度开设一座数据中心

7 月 22 日，字节跳动科技公司宣布，计划在印度开设一座数据中心。

据悉，字节跳动周日在一篇发布在网站上的博文中称，公司向着在印度建立一个数据中心 “迈出了重要一步”。目前，印度已拟订了一个数据保护法。字节跳动表示，“这和我们不断努力确保把当地用户的最佳利益牢记在心的目标是一致的。”

苹果或将收购英特尔调制解调器芯片业务

据 CNBC 报道，消息人士透露，苹果正在与英特尔就收购调制解调器芯片资产展开谈判。这笔交易包括该业务的知识产权和专利，总价超过 10 亿美元。

苹果今年 4 月与高通在专利授权惯例问题上达成和解之后，苹果将重新购买高通的调制解调器芯片。高通目前仍在开发自己的 5G 芯片，而苹果的招聘启事显示，这家公司可能会招募员工开发自有的 5G 调制解调器芯片。

小米入榜世界 500 强

7 月 22 日，美国《财富》杂志发布 2019 年世界 500 强排行榜。小米集团首次登榜，排名 468 位，在上榜的全球互联网企业中排名第 7，在上榜的中国企业中排名第 112 位。小米也成为继京东、阿里巴巴、腾讯之后第 4 家登榜的中国互联网企业，也是全球第 7 家登榜的互联网企业。

百度或已将智能汽车事业部业务方向变更为重点聚焦自主泊车

百度智能汽车事业部（L3）部门近期更换了业务方向，由针对高速公路的辅助自动驾驶方案，转向自主泊车。根据知情人士说法，换方向的原因可能是 “高速场景下的商业化落地进展不如预期”。

此外，据称业务方向更换也引发了小范围人员动荡。报道指出，多名 L3 事业部的关键技术人员在上半年离职。据报道，L3 事业部下的视觉感知小组近期有 5、6 名员工离职，此前该小组员工总数有 20 多人。

瑞幸咖啡以设立合资公司的方式进军大中东及印度市场

瑞幸咖啡日前与食品制造及销售公司 Americana 集团签署了战略合作框架协议，双方计划共同设立合资公司，在大中东和印度地区开展咖啡新零售业务。通过此番合作，瑞幸咖啡将凭借其技术和商业模式走向全球，并与 Americana 集团一起发展大中东及印度地区新零售产业。

截至目前，瑞幸咖啡已入驻中国 40 个城市，门店数突破 3000 家。该公司计划到 2019 年底建成超过 4500 家门店数，在 2021 年底建成 10000 家门店。瑞幸咖啡此前还成立了烘培公司，这意味着其将拓展咖啡烘培相关业务。