传小米解散 VR 头盔团队

腾讯科技讯 在全球虚拟现实市场,由于市场迟迟不能起飞,导致一些厂商已经退出。据外媒最新消息,当社交网络巨头 Facebook 想进入虚拟现实头盔业务的低端市场时,它与以物美价廉、设计精良硬件著称的中国公司小米合作,开发一款售价 200 美元的独立设备,名为 Oculus Go 或是小米 Mi VR。

现在有消息称小米已经解散了虚拟现实头盔背后的开发团队,不过 Facebook 表示不会放弃这个已有一年历史的硬件产品。据国外媒体报道,据虚拟现实爱好者安东尼·魏迪罗的博客 The Ghost Howls 报道,小米解雇了整个 Mi VR/Oculus Go 开发团队,其中包括 12 名原本负责维护和发展该平台的员工。

美国股市重挫、五大科技巨头市值蒸发 1620 亿美元

腾讯科技讯,据外媒报道,当地时间周一,美国股市遭遇 2019 年最大跌幅,其中五大科技巨头受到的打击尤为严重。周一,美国市值最高的五家公司——微软、苹果、亚马逊、Alphabet 和 Facebook 市值总计蒸发 1620 亿美元,促使股市整体下行。

在上周五,美国科技行业的五大公司市值已经蒸发 660 亿美元,周一的暴跌使它们两天市值损失高达 2280 亿美元。

Facebook 称将重新命名旗下两款产品

腾讯科技讯 据外媒报道,社交网络巨头 Facebook 宣布,它正准备重新命名其旗下的照片分享应用 Instagram 和即时通讯服务 WhatsApp,以使其所有权变得更加明确。在媒体报道此事后,Facebook 很快就证实了这一点。Facebook 女发言人伯蒂-汤姆森 (Bertie Thomson) 表示:“我们希望更人们清楚地了解 Facebook 的产品和服务。”

Instagram 和 WhatsApp 都将在应用商店以及各自的登录屏幕上显示新的 “来自 Facebook” 标签。这应该会让这两个应用程序都属于 Facebook 这一点变得更加明显。

腾讯计划向快手投资 10-15 亿美元

据 IPO 早知道报道,腾讯与快手的新一轮融资谈判已接近尾声,腾讯此次希望以投前估值 250 亿美元投资至多 15 亿美元,而最终的投资金额或将会在 10 到 15 亿美元之间,投后估值则可达 260 亿美元。

据称有重量级国际机构此前有意参与快手此轮融资,但因腾讯对于份额要求极高,目前已无参与机会。此前,该机构并未出现在快手股东名单中。此前有用户称,快手被腾讯收购,快手创始人兼 CEO 宿华出任腾讯 EVP(执行副总裁)。不过对于被收购的消息,快手方面也进行了辟谣。

SpaceX 推出 “卫星拼火箭” 服务

SpaceX 计划把猎鹰九号的一箭多星发射服务延伸到小型卫星公司,小型卫星一箭多星发射的门槛价格将调整为 225 万美元,最大重量为 150 公斤,后续每增加一公斤,则增加一万美元的发射费。

马斯克创办的民营太空公司 SpaceX,实现了运载火箭的重复利用,大幅度降低了太空发射的成本。据外媒最新消息,8 月 5 日,SpaceX 公司宣布将把面向小型卫星运营商的发射费用进一步降低到 225 万美元。