传小米解散 VR 头盔团队

腾讯科技讯 在全球虚拟现实市场，由于市场迟迟不能起飞，导致一些厂商已经退出。据外媒最新消息，当社交网络巨头 Facebook 想进入虚拟现实头盔业务的低端市场时，它与以物美价廉、设计精良硬件著称的中国公司小米合作，开发一款售价 200 美元的独立设备，名为 Oculus Go 或是小米 Mi VR。

现在有消息称小米已经解散了虚拟现实头盔背后的开发团队，不过 Facebook 表示不会放弃这个已有一年历史的硬件产品。据国外媒体报道，据虚拟现实爱好者安东尼·魏迪罗的博客 The Ghost Howls 报道，小米解雇了整个 Mi VR/Oculus Go 开发团队，其中包括 12 名原本负责维护和发展该平台的员工。

美国股市重挫、五大科技巨头市值蒸发 1620 亿美元

腾讯科技讯，据外媒报道，当地时间周一，美国股市遭遇 2019 年最大跌幅，其中五大科技巨头受到的打击尤为严重。周一，美国市值最高的五家公司——微软、苹果、亚马逊、Alphabet 和 Facebook 市值总计蒸发 1620 亿美元，促使股市整体下行。

在上周五，美国科技行业的五大公司市值已经蒸发 660 亿美元，周一的暴跌使它们两天市值损失高达 2280 亿美元。

Facebook 称将重新命名旗下两款产品

腾讯科技讯 据外媒报道，社交网络巨头 Facebook 宣布，它正准备重新命名其旗下的照片分享应用 Instagram 和即时通讯服务 WhatsApp，以使其所有权变得更加明确。在媒体报道此事后，Facebook 很快就证实了这一点。Facebook 女发言人伯蒂-汤姆森 (Bertie Thomson) 表示：“我们希望更人们清楚地了解 Facebook 的产品和服务。”

Instagram 和 WhatsApp 都将在应用商店以及各自的登录屏幕上显示新的 “来自 Facebook” 标签。这应该会让这两个应用程序都属于 Facebook 这一点变得更加明显。

腾讯计划向快手投资 10-15 亿美元

据 IPO 早知道报道，腾讯与快手的新一轮融资谈判已接近尾声，腾讯此次希望以投前估值 250 亿美元投资至多 15 亿美元，而最终的投资金额或将会在 10 到 15 亿美元之间，投后估值则可达 260 亿美元。

据称有重量级国际机构此前有意参与快手此轮融资，但因腾讯对于份额要求极高，目前已无参与机会。此前，该机构并未出现在快手股东名单中。此前有用户称，快手被腾讯收购，快手创始人兼 CEO 宿华出任腾讯 EVP（执行副总裁）。不过对于被收购的消息，快手方面也进行了辟谣。

SpaceX 推出 “卫星拼火箭” 服务

SpaceX 计划把猎鹰九号的一箭多星发射服务延伸到小型卫星公司，小型卫星一箭多星发射的门槛价格将调整为 225 万美元，最大重量为 150 公斤，后续每增加一公斤，则增加一万美元的发射费。

马斯克创办的民营太空公司 SpaceX，实现了运载火箭的重复利用，大幅度降低了太空发射的成本。据外媒最新消息，8 月 5 日，SpaceX 公司宣布将把面向小型卫星运营商的发射费用进一步降低到 225 万美元。