一场游戏一场梦，为期五天的 2019 ChinaJoy 正式落下了帷幕。炎炎烈日没有阻挡二次元爱好者和电竞拥趸们的脚步，在最热的周六迎来了这几天的人群巅峰期，单日入场人数达到 134,823 人次，走在大众展馆 N 或者 E 馆里，举步维艰。

ChinaJoy 一直是漫画迷和电竞迷憧憬的盛会，游戏、动漫、Showgirl，不管你是为了什么而来，在这里都能得到满足。那么既然动漫和游戏不分家，他们都之间又会碰撞出什么样的火花呢？动点科技作为 ChinaJoy 的官方合作媒体，在逛展期间也发现了我们耳熟能详的动漫形象改编成的游戏展区，吸引了大批漫迷前来围观试玩。

一人之下手游

为庆祝展会中哪都通快递浦东分部将 “挂牌营业”，腾讯动漫×《一人之下》手游联名出品的《一人之下》同名动漫改编手游亮相高通骁龙主题馆 E4-08 展区。展会期间玩家们还能与新晋快递小姐姐一同在 CJ 现场送快递、和主播同台切磋。

《一人之下手游》在游戏中增添了原著还没开展的剧情，这让玩家不必再重复原著的故事，只要玩到一定进度还能发现新的剧情。除此之外，游戏内容也是非常丰富的，目前有蓬莱夜刃、武侯奇门、天师府三种职业，其中每个职业都有多达 25 个可选择的技能，而且同一个职业有多种发展方向，就像《魔兽世界》中的天赋系统、《暗黑破坏神》里的技能树等等设定。

猫和老鼠官方手游

伴随着一代代人长大，《猫和老鼠》动画片早已成为了我们心中无法被替代的经典。在 2019ChinaJoy 展会上，华纳正版 IP 授权，网易《猫和老鼠》手游登录网易展台。现场不但提供试玩设备供玩家抢先畅玩猫鼠追逐，还将有舞台主题活动、丰厚周边派送。

哪怕在数十年后的今天，汤姆杰瑞依然能够通过《猫和老鼠》手游依然能够让而捧腹大笑。美味诱人的大奶酪吸引着杰瑞前去收集，而汤姆也依然奔走在各个房间里寻找杰瑞的踪迹。游戏完美还原儿时动画经典，带你回到欢乐满满的童年时光。

进击的巨人2

日本人气动漫《进击的巨人》在国内收获粉丝无数，在这一次 ChinaJoy 现场，它跟随着暴蒙 BOOMCOMIC 前来参展，玩家可以在现场体验游戏也可以购买周边衍生品。上海暴蒙文化传播有限公司成立于 2013 年 12 月，是一家从事动漫产品开发，设计，销售，代理的公司。近年来，随着中国数字娱乐业的兴起，BOOMCOMIC 也快速成长，构建海内外内容产业合作通道，和优质的上游版权公司展开合作，获得优质 IP 授权。

《进击的巨人》类似无双割草游戏，玩家可以通过高速空中移动攻击巨人的四肢和弱点。此外，还有随机事件，玩家需要通过这些随机事件获得同伴或者物品。玩家可以在游戏中体验到《进击的巨人》故事，也可以自己制作原创的故事主角，可操作角色数量比较多，并且还有追加的角色陆续登场。

火影忍者手游

位于 N4 场馆-02 展台的万代南梦宫舞台绝对是各位玩家避暑纳凉的好地方，万代南梦宫旗下多款 IP 都是伴随着好几代人一同成长的经典大作。在 8 月 3 日这一天万代南梦宫展区舞台就上演了人气手游《火影忍者》邀请赛，紧张、刺激的比赛频频引发现场观众欢呼声。

在 ChinaJoy 期间，《火影忍者》刚刚推出全新英雄 “大蛇丸【晓】”，在比赛开始前官方特意找到大蛇丸的原版声优松本和香子为大家呈现大蛇丸的经典语录，感到吃惊的是这名 CV 竟然是一位女士，而且能把大蛇丸低沉的声音演绎的如此到位让在场的每位玩家都惊叹不已。

海贼无双

《海贼无双》全称《ONE PIECE 海贼无双》，是由 NBGI 和 KOEI TECMO 合作开发的动作类游戏。玩家将能发动路飞伸缩自如的橡胶招式与超强力二档状态，将蜂拥而至的海贼与海军杂兵一扫而空，体验前所未有的无双快感。

今年，《海贼无双》在索尼 ChinaJoy2019 展台展出位于 N5 馆，可以索尼的主题是 “无索不玩”，可以说是一场主机玩家的狂欢盛宴了，索尼拿出了 PS4/PSV 平台多达 14 款游戏供现场玩家试玩。据了解，《海泽无双 4》将在 2020 年底发布，届时将适配于 PS4/Switch/PC（Steam）/Xbox One。