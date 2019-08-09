Uber 发布了 2019 年第二季度财报，该公司营收达到 31.66 亿美元，同比增长 14%；净亏损达 52.36 亿美元，作为对比，去年同期亏损 8.78 亿美元。这是自 2017 年 Uber 披露财务数据以来的最大亏损。由于营收未达市场预期，财报公布之后 Uber 盘后下跌 6.05%。

Uber CEO Dara Khosrowshahi 表示：“7 月份，Uber 月活跃平台消费者数量首次突破 1 亿，我们与全球各城市日常生活的联系越来越紧密。”

Uber 第二季度共享出行业务收入约为 23.48 亿美元，同比增长 2%；Uber Eats 营收 5.95 亿美元，同比增长 72%；汽车解决方案业务营收 300 万美元，同比减少 91%；其它营收为 2500 万美元，同比下滑 4%。

2019 年第二季度，Uber Eats 月活跃平台消费者数量（MAPC）同比增长 140%，在新 Uber Eats 用户中约有 40% 之前从未使用过 Uber 平台。

按地区计算，第二季度美国加拿大地区营收约为 17.76 亿美元，同比增长 19%；拉美地区营收 4.17 亿美元，同比下滑 24%；亚太区营收 2.76 亿美元，同比增长 13%。

共享出行业务总预订金额约为 121.88 亿美元，同比增长 20%；Uber Eats 总预订金额约为 33.86 亿美元，同比增长 91%。总核心平台预订金额约为 155.74 亿美元，同比增长 30%；来自其它业务的收入约为 1.82 亿美元，同比增长 153%。