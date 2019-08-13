Bose 之前推出了新一代降噪耳机 Bose Noise Cancelling Headphones 700，笔者最近有机会 “上耳” 体验了一番，闲话不多说，先在开头总结一下：这款耳机的降噪体验依旧很 Bose，非常实用的通话降噪功能是说服力强劲的加分项。

Bose 700 无线降噪耳机采用 “看上去有点脆弱” 的设计，头带部分在靠近耳罩处被设计得很细，但这并不会影响佩戴和使用；耳机拿在手里感觉很扎实，不会令你产生它容易坏掉的感觉。头带顶部采用软性材料，长时间使用对头部产生的压力更小。对于日常都佩戴眼镜的笔者来说，在使用耳机时，耳罩会压迫镜腿，稍长时间佩戴会导致耳朵上部分镜腿处存在一定的压迫感，但压迫不是那么严重，处于可承受范围内。

耳机本身很轻，轻巧的收纳盒体积不大，随身携带起来较轻松。收纳盒中也配备了可装进 USB Type C 充电线和 3.5mm to 2.5mm 耳机转换线的储物空间，方便日常随身携带使用。

图片：Steven Lee/动点科技

安装好配套的 Bose 音乐 app 并开启耳机即可开始配对。配对过程十分简洁，基本上就是 “开电源点两下就行” 的感觉。浏览完触摸控制、降噪和来电操作等导览内容后，就可以直接开始使用。

耳机拥有 11 级（0-10）主动降噪能力，在 app 中可以通过滑动来调节，也可以通过左耳罩的实体按钮进行快捷操作（可自定义 3 个降噪档位）。右耳罩面板支持触摸控制，包括播放/暂停、下一曲/上一曲和音量调节，长按可以收听电量语音提示。不过在实际体验中会出现误触的情况，比如笔者有几次在使用语音助理时就不小心激活了电量提醒。

图片：Steven Lee/动点科技

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Bose NC 700 HP 采用全数字信号处理技术和 8 个麦克风（单边各配 4 个），其中 6 个麦克风用于消噪，另外两个与另一对麦克风组合能够大幅提升收音效果。这就使得耳机的降噪功能很好用。

11 级降噪中的零级消噪尤为值得一提，这一档位并非完全关闭降噪功能，而是借由耳机内置的麦克风，让你如同摘下耳机般聆听到清晰的周围环境音，好处是在地铁或机场等嘈杂环境中，不必摘下耳机就能听到重要的广播播报内容。更快捷的操作：长按左耳罩按钮开启对话模式，此时音频暂停，零级消噪模式启动，再按一下则会恢复之前的状态。

图片：Steven Lee/动点科技

这款耳机的另一个卖点是通话降噪。在全数字信号处理技术和多麦克风阵列的加持下，即使你身处嘈杂环境中通话，对方听到的噪音音量也非常小，甚至会让对方产生 “你是在家里打电话” 的错觉。实际体验后笔者觉得这个功能非常实用——在通话时让对方能够听得更清楚你在说什么，这在一定程度上提升了双方的通话体验。

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一如 Bose QuietComfort 35 II，Bose NC 700 HP 的电池续航同样达到 20 小时，对于经常搭乘航班长途飞行的用户来说，这一点可是刚需。来回各 10 个小时的飞行，使用应该不成问题。而充电 15 分钟即可带来 3.5 小时使用时长的特性，则让耳机的使用变得更方便——如果忘记在前一晚充电，你也不必过于担心。

其他细节方面，比方说在两台设备之间切换，耳机能很快地续接并播放音频内容，等等。这些体验让这款耳机的整体表现再上一个台阶。

不过要说美中不足，笔者有一回在地铁上遇到了连接性问题，具体来说是当时无法用手机调节降噪等级，app 遇到了 bug。不过这应该是个别状况，希望 Bose 能在未来通过固件更新加强耳机的连接性。此外，Bose 音乐 app 本身也存在一些 bug 需要修复，包括存在与耳机配对失败的问题，以及降噪等级调节失灵、设置菜单载入时间过长等问题。

综合来说，降噪能力经过加强的 Bose 700 无线降噪耳机，对于日常有较多通话/视频聊天等需求的用户来说是最佳选择之一（但是 Bose，请赶紧修一下 app 的 bug，拜托了）。如果你预算有限，暂时无缘要价 2999 元的 Bose NC 700 HP，那么表现依旧可圈可点、售价更低的 Bose QuietComfort 35 II 是最佳备选之一。

更新：就在笔者准备发布这篇评测的时候，Bose 推送了音乐 app 的更新，更新内容包括优化了蓝牙连接以及为其加入音乐控制功能。蓝牙连接性方面是否有提升还有待更进一步、持续性的测试，如果有进展我们会在评测文章中更新。至于新加入的显示音乐应用正在播放音乐动态信息的功能，则是依旧存在 bug：笔者使用 Apple Music 听音乐时，歌曲的封面信息无法正常显示，且播放控制也存在操作延迟、失效现象。

还是那句话，Bose，请修一下 bug。