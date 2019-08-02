苹果表示，将暂时停止使用第三方承包商对 Siri 对话录音片段进行评估以确保其准确性的做法。此前 The Guardian 报道称，苹果正在向承包商支付费用，以收听记录的 Siri 对话。承包商可以听到用户个人生活中的意外记录内容，包括医生的预约、地址，甚至包括潜在的毒品交易。

苹果在一份声明中表示，“我们致力于提供卓越的 Siri 体验，同时保护用户隐私，在我们进行彻底审查的同时，我们暂停全球范围内的 Siri 评估。” 此外，苹果承诺未来进行软件更新后，用户可以选择是否参与评估计划。

除了暂停承包商收听 Siri 对话录音之外，苹果还没有对其是否会停止在其服务器上保存这些录音作出评论。

苹果此前在发给 The Guardian 的一份声明中承认他们 “分析了一小部分 Siri 对话，以改善 Siri 和听写。用户请求与用户的 Apple ID 无关联。Siri 对话在安全的环境中进行分析，所有审核人员都有义务遵守 Apple 的严格保密要求。” 苹果还指出，被上传只是一个非常小的随机子集，不到 Siri 日活的 1％。

除了完全禁用 Siri 之外，苹果目前还没有向用户提供任何可以退出评估计划的方法。

苹果并不是唯一一家雇佣承包商来听取你和智能助理对话的公司，Google 和亚马逊也在做类似的事情。早些时候，德国数据保护专员表示，该国正在调查有关报道提到的承包商收听 Google 人工智能助理提取的音频以改善语音识别一事。同时，Google 已同意停止在欧洲收听和转录 Google Assistant 录音 3 个月。