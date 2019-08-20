三大运营商称并未因推行 5G 而降低 4G 网速

最近网友在热议有关运营商推行 5G 而进行 4G 降速的事情，国内三大运营商均否认了这一说法。根据每日经济新闻收到的回复，中国电信客服称并未因为推行 5G 而对 4G 网络进行降速，并表示 “4G 网速在体验感上的降低，可能与区域内基站信号稳定性有关，或是 ‘达量限速’ 套餐流量使用达到了限速阈值”。

百度第二季度营收 263 亿元，净利润同比下降 62%

百度公布了截至 6 月 30 日的 2019 财年第二季度未经审计财报。报告显示，百度第二季度总营收为人民币 263 亿元，同比增长 1%，不计入已经宣布的剥离交易的影响为同比增长 6%，与上一季度相比则增长 9%；归属于百度的净利润为人民币 24 亿元，同比下降 62%。

中国移动和中国联通均表示，没有对 4G 进行降速。三大运营商客服人员同时建议，如果用户的网速体感较差，可尝试重启手机或查询流量使用情况。

美国将华为的临时采购许可证延长 90 天

华为获得了额外 90 天的 “喘息” 机会。美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）在 Fox Business 节目中确认，美国政府将把针对华为的临时采购许可证延长 90 天，以允许华为继续采购美国厂商的产品。该临时许可证将于 11 月 19 日左右结束。

罗斯解释称，很多美国农村通讯公司都依赖于华为的设备，再次延长 90 天可以给这些公司更多时间来适应。罗斯还表示，目前各方没有就华为获得正式许可证一事进行谈判。

蔚来计划回科创板、关闭硅谷办公室？回应称皆为不实报道

据晚点 LatePost 消息，蔚来正计划回科创版，参与操作者有 IDG、高瓴资本等。对此，蔚来发声明称 “近期没有回科创板的计划”。

与此同时，针对该消息中提到的 “蔚来已经关闭旧金山办公室”，蔚来方面表示其为不实报道。该公司称，硅谷办公室是 “蔚来全球战略布局的重要一环，一直处于正常的运营状态”。蔚来目前 “把体系化效率提升作为工作重点，员工优化会有序地进行”。

微博第二季度净营收 4.318 亿美元，月活跃用户数达 4.86 亿

微博公布了截至 2019 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。微博第二季度净营收 4.318 亿美元，同比增长 1%；广告和营销营收 3.707 亿美元，同比持平；增值服务营收 6120 万美元，同比增长 8%；归属于微博的净利润为 1.030 亿美元，上年同期为 1.409 亿美元，非美国通用会计准则归属于微博的净利润为 1.564 亿美元，与上年同期持平。

微博 2019 年 6 月的月活跃用户数（MAUs）为 4.86 亿，较上年同期净增约 5500 万。月活跃用户数中 94% 为移动端用户；2019 年 6 月平均日活跃用户数（DAUs）为 2.11 亿，较上年同期净增约 2100 万。