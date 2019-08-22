距离 9 月的苹果新品发布会越来越近，彭博社今天发表了一篇针对新产品的预测总结。据报道，苹果将推出 “Pro” iPhone 机型、新的 iPad Pro 和屏幕尺寸更大的 MacBook Pro。

首先是 iPhone，Pro 机型将搭载新的相机系统，新增一颗广角镜头，用来拍摄更大视野的照片和视频。新相机系统在夜间拍摄表现上会有改进，视频录制功能也会得到升级。

新 iPhone 还将支持反向无线充电，采用新的屏幕防碎技术、新的多角度面部识别传感器（水平方向也能解锁）。报道指出，新 iPhone 将具备增强的防水性能。其他部分如下：

采用全新 OLED 屏幕，取消 3D Touch，转而采用 Haptic Touch（iPhone XR 上的长按开启菜单功能）

iPhone XR 续代将搭载一颗用于光学变焦的后置摄像头，并增强人像模式

所有 3 款新 iPhone 都将采用更快的 A13 处理器

3 款新 iPhone 都不支持 5G，但明年的机型会有

iPad 部分，报道称苹果计划推出新的教育版 iPad 和新的 iPad Pro；11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro 将升级相机和更快的处理器；入门款 iPad 采用 10.2 英寸屏幕。

报道指出，苹果将推出 16 英寸 MacBook Pro，新的笔记本电脑边框将更窄，机身整体大小接近 15 英寸机型。

彭博社还指出，新款 Apple Watch 在外观上不会有太大变化，升级重点是专注 watchOS 6 系统适配，以及新的表壳。苹果正在研发新的 AirPods，其售价会比现有产品高，新功能包括降噪，计划于明年推出。此外，入门级 HomePod 据称也在研发中，将于 2020 年推出，苹果的新款智能音箱会便宜一些，但只配备 2 个高声扬声器（在售款有 7 个）。

题图：Apple