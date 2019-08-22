从互联网时代到新开启的人工智能时代，中国在国际上的势头越来越强劲。伴随着技术硬实力的增长，中国也满怀信心地从 “制造大国” 走向 “制造强国”。据 2018 年南京世界智能制造大会消息显示，预计 2020 年，中国智能制造市场规模将超过 2200 亿元。

“这对我们来说这是一个非常好的消息。” 全球化连接解决方案提供商 TE Connectivity 的副总裁兼工业解决方案部首席技术官 Davy Brown 说道。尽管这是一家总部位于瑞士的公司，但其进入中国已经超过三十年，在市场预判方面几乎成为 “中国通”。目前，中国许多工厂正从传统制造转向智能制造，TE 认为这个趋势是一个千载难逢的机会。一方面，TE 在中国拥有近 20 个制造基地，其自身拥有大量的智能化改造需求，另一方面，其客户也包含了大量的工厂企业，他们也有强烈的智能化需求。

基于自身内需与客户需求，TE 也踏上了智能化、数字化革命。在这场科技应用探索中，TE 的逻辑则是先在自身的制造基地上实践打造智能工厂，然后 “推己及人” 地将成熟的产品提供给工厂客户。Davy Brown 也向动点科技介绍了 TE 在智能制造方面更具体探索经验。据悉，TE 在十多年前就开始开展工厂数字化转型，主要分为三个部分进行：

第一：在工厂当中、制造设备上安装了大量传感器，利用传感器来记录工厂和制造设备的运行情况。第二：对传感器收集的数据进行分析，帮助更好地了解工厂内部的运行情况如设备的性能、提高产量。第三：基于云计算、人工智能等技术，进行大规模的数据处理，如工厂内产生的数据必须迁移到综合的数据库信息管理平台。

具体以工厂的生产线场景的数字化应用，Davy Brown 也介绍了两个典型的应用场景：一是在生产流程的第一步，即原材料的准备阶段，TE 使用了 AGV 无人自动搬运技术，负责材料的配送。这样可以节省人力，提升配送过程的安全性，相比人工减少错误率。据悉，这款应用最近在 TE Auto 苏州生产基地推出。

此外，他还提到 AI 在生产线的尾端的应用，即产品检测。比如，在极小的元器件的检测上，尽管与传统显微镜相比，数字显微镜可以极大地减轻了检测人员的工作强度，也相对应地提高了检测的效率和准确度，但其判断还是极大地依赖单个操作人员的自我判断，其对操作人员的培训和专注度要求依然较高。为了进一步提升效率与准确度，TE 引入了 AI 显微镜，来取代人工的判断，AI 显微镜采用了机器视觉技术，通过大量拍摄标记好的合格和不合格产品，采用机器学习的方法训练，自动生成合格产品的标准，然后用于对生产线的产品的检测，自动判断。显然，AI 技术的应用相对于人眼的判断有几个优势。一是机器视觉不像人类视觉会存在盲点；二是，机器不会疲劳，检测速度更快, 一致性更高；三是 AI 显微镜可以保存实际产品的大量图片，进行自适应学习，不断提高准确度和效率。

在对于智能制造的深度探索与实践中，TE 也拥有了显著成绩，据 Davy Brown 透露，以 TE 的青岛工厂为例：该工厂从 1996 年开始运营，现拥有自动和半自动装配线 168 条，机器人 22 台。自 TE 青岛工厂实施数字化质量检验计划 8 个月以来，通过检验数据自动上传取代之前人工手动上传，共计节约人工成本 10.6 万美金。同时，通过数字化工具对在线影像系统检测数据的解析，即机器视觉，指导工厂采取预防性措施，不良质量成本减少超过 50%。

在 TE 的工厂中，智能化技术的成功运用在提高其自身的生产能力的同时，也形成了对于产品设计的启发。简单来说，TE 能够设身处地地了解到客户在建设智能化工厂过程中遇到的挑战，他们需要哪些部件？他们需要进行怎样的设计？

这样的感知和理解能力对于 TE 来说非常重要。“其实，连接器产品也需要面对诸多客户需求，乍看之下这些需求甚至是 “自相矛盾” 的。”Davy Brown 举例说道，比如，客户既要小型化的连接器保证各种复杂工况下的连接，又要保证连接器能够传输海量的数据。为了满足这些复杂的需求，TE 研发了大量的产品，如能够将电力、信号以及数据集成在一个连接器上来实现互联的混合型连接器，还有重载连接器、模块化的连接器（茵特康连接器），TE 数据与终端设备事业部都提供了很多高速可靠的连接产品。

当然，在中国市场的智能化努力并没有白费，Davy Brown 透露，去年 TE 的全球是 140 亿美元，中国的营收是 27 亿美元，占比约达 20%。

尽管整个制造行业正在开始大刀阔斧地革新，市场热闹无比，不过，Davy Brown 认为智能制造的趋势才刚刚开始，将会不断地演变。他表示，在这场革命中，有几项技术将会举足轻重，TE 也在布局：一是人工智能，TE 可以利用人工智能来进行产品质量、工厂生产效率和各种规模工厂生产率的提升；二是工业物联网。TE 提供很多的传感器和连接器，更好地了解工厂的运作。三是新的制造技术，即 3D 打印。“TE 并不生产 3D 打印设备，但是很多 3D 打印产品中会用到 TE 的产品。利用 3D 打印，我们可以在产品研发阶段开始做一些实验，或者是做一些设计原型。” 他解释道。