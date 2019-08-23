继在三大主流单帧图片行人再识别数据集（Market1501，DukeMTMC-reID,CUHK03）刷新世界纪录后，近日，澎思科技在基于视频的行人再识别数据集（PRID-2011，iLIDS-VID，MARS）中再次取得突破性进展，一举实现在三大数据集上实现算法关键指标首位命中率（Rank-1 Accuracy）大幅度提升，准确率均创历史新高。

目前，澎思科技算法在最大的视频数据集 MARS 上的首位命中率指标已经达到 88.8%，领先香港中文大学、中科大、北京大学等国内外知名机构。在 iLIDS-VID 和 PRID-2011 等数据集上首位命中率也分别达到了 88.0% 和 95.5%。

基于视频的行人再识别（ReID）技术更贴近智慧城市建设的诸多应用场景，能有效解决行人信息有限、特征不足及其他干扰因素等问题，相比单帧图片的行人再识别具备更长远的落地应用空间。澎思科技表示，未来，将进一步加大在视频行人再识别算法上的研究，并逐步将算法应用到平安城市、智慧社区、智慧园区、智慧零售、智慧交通等实战应用场景中。

澎思科技是一家专注于计算机视觉和物联网技术，提供 “以人为核心” 行业综合应用解决方案的人工智能公司。在人工智能行业进入商业化落地主导的产业化阶段，一方面将不断加强自研技术创新，提升技术竞争力；另一方面坚持 “行业+AI” 策略，针对用户需求深挖场景，发现行业痛点并不断打磨算法和产品，将技术真正应用到业务场景中，推动 AI 技术的产品化落地和商业化进程。

图片来自 http://it.sohu.com