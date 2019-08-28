8 月 28 日，滴滴宣布正在逐步升级网约车醉酒场景的安全产品，新增三项醉酒乘客服务功能，包括邀请乘客主动报备酒后乘车、乘客报备醉酒后的 “叫醒服务”，以及酒后乘客添加临时联系人功能，其中除了 “叫醒服务” 在小范围测试外，其他功能将在全国逐步上线。这是滴滴继去年针对司机推出系列醉酒场景相关功能后，再次推出面向醉酒乘客的产品功能。

据悉，收到是否醉酒问询的乘客主要是在夜间某些特征地点周边出发的订单，比如酒吧、餐厅等，如果乘客报备酒后乘车，平台将引导乘客添加临时联系人，并授权系统将其行程的实时位置及行程结束等信息及时通知到临时联系人，在醉酒乘客到达目的地时，系统还将提供自动 “叫醒服务”。

之所以新增临时联系人功能，该产品负责人表示：“考虑到醉酒场景里，一起聚会的朋友可能更了解当时情况，也会互相关心是否安全到家，所以新增临时联系人功能，且本单行程结束后，临时联系人即失效，这种方式可以满足醉酒乘客的多种需求。”

早在 2018 年 12 月，滴滴出行率先在深圳快车、优享业务线试行 “乘客醉酒乘车” 规则。随后，滴滴将这一服务扩展到全国 15 城。其中包括了深圳、上海、成都、石家庄、昆明、广州、东莞、武汉、天津、沈阳、佛山、长沙、郑州、济南、南京，共 15 个城市。

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