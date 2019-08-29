针对 Siri 隐私问题，苹果今天在官网发布新闻稿致歉，并承诺改善 Siri 的隐私保护策略。

苹果表示，在默认情况下，将不再保留 Siri 与用户互动的音频记录。具体来说，苹果目前停止了 Siri 的对话评估计划，它将在今年秋季晚些时候向用户发布软件更新时恢复，不过有几个限定条件：

1. 默认情况下，苹果将不再保留用户与 Siri 互动的录音；

2. 用户可以选择加入这项计划，帮助优化 Siri，但随时可以退出；

3. 当用户加入该项计划时，将只有苹果员工可以收听 Siri 录音，并尽可能删除任何被确定为意外触发 Siri 时录制的音频。

新闻稿中，苹果详细描述了 Siri 此前的工作状态。苹果表示，它有最大限度地减少使用 Siri 收集的数据量，当 Siri 数据保存在服务器上时，苹果不会使用它来构建营销资料，不会将其出售给任何人。

在这篇新闻稿的开头，苹果也再次强调，“我们相信隐私是一项基本人权。” 并 “一直在努力加强这些保护”。

此前有报道称，苹果正在向承包商支付费用，以收听记录的 Siri 对话。承包商可以听到用户个人生活中的意外记录内容，包括医生的预约、地址，甚至包括潜在的毒品交易。苹果随后宣布暂停全球范围内的 Siri 对话评估计划。