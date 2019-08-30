8 月 30 日，国内专业医美平台更美 APP 发布了《2019 夏季学生医美报告》，该报告根据对一万名学生医美用户的调研数据制作而成。

报告显示，夏季消费金额最多的十个城市分别是：重庆、武汉、郑州、成都、深圳、西安、杭州、上海、北京、广州。其中，重庆的医美消费力高达 4.04，远超其他城市，这主要由于重庆人夏季更偏爱下颌角类大型医美项目，这大大提升了重庆的整体销售额。

夏季医美消费群体中有 51% 是学生，作为颜值焦虑最严重的学生群体，应届毕业生占据了学生医美群体的 41%，其次是大学生。24 岁以下的医美用户贡献了近四成的夏季医美销售额，加上 90 后，30 岁以下的医美用户贡献了近八成的夏季医美销售额。

由于学生成为夏季消费主力军，双眼皮、隆鼻、微整、牙齿矫正等经济实惠的医美入门项目成为热门，这些项目在夏季的订单量远高于其他季度。

报告指出，学生整形原因有七成包括 “为了找到好工作和优质配偶”，有四成则坦言整形原因包括 “医美是身边很多人在用的变美方式，自己不想落后”，还有一成学生认为自己整形的原因包含 “想用颜值打造个人 IP，成为网红”。

此外，根据学生调查，近三成学生遭遇过 “黑医美”，最常遭遇的情况包括因为价格不透明被骗购买高价医美项目、误入没有资质的诊所、还不上整形贷，以及整形上瘾。值得一提的是，近七成学生整形时没有看医生和机构的资质，医美安全意识较为薄弱。主要原因包括不知道该去哪里查看医生机构资质、朋友介绍很放心等原因。