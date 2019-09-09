9 月 9 日，小米官方今日下午正式公布了小米超级无线闪充 MI CHARGE TURBO——全球首款 30W 超级无线闪充，小米在会上还表示，MI CHARGE TURBO 40W 超级无线快充技术已进入测试阶段。

据悉，小米 30W 超级无线闪充内含四大技术创新，包括高效 4：1 直充架构、大功率无线反充、更加安全稳定的双频传输技术，以及结合有线 OTG 反充和大功率无线反充形成的万能充电组合。

小米 30W 超级无线闪充可实现 20 分钟无线充电 50%，69 分钟无线充满 100% 的 4000mAh 电池。根据小米公布的实验数据，30W 超级无线闪充的充电速度，超越 27W 有线充电。小米超级无线闪充同样支持超大功率无线反向充电。

即将发布的小米 9 Pro 5G 版支持有线快充、无线闪充、有线 OTG 反充和无线反充四种充电形式，形成万能充电组合，可以做到随时、随手、任意充电。比如手机在有线快充的同时，通过无线反充给另一台支持无线充电的设备如手机、耳机等充电；或者手机在无线闪充时通过有线 OTG 给别的设备供电。

小米集团副总裁及集团技术委员会主席崔宝秋还表示，未来的高端旗舰手机，都将配备三重快充（高速有线+高速无线+高速无线反充），也是小米未来努力的方向。