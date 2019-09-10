华为不会在 Mate 30 系列上预装 Google 应用

美国方面的打击对华为的影响仍在扩大。华为已经在 IFA 2019 上确认，虽然 Mate 30 系列将预装 Android 10，但该系列手机于 9 月 19 日推出时不会预装任何 Google 应用程序。

华为消费者业务软件部总裁王成禄博士向与会者表示，Mate 30 系列将运行 Android 10 系统，但 Google 应用程序将无法在发布时可用。华为表示将为该系列手机找到或开发替代 app。

消息称 TikTok 将美、日、印列为 “重点战略国家”

据晚点 LatePost 报道，字节跳动旗下短视频应用抖音的国际版本 “TikTok” 对不同国家市场的战略有所调整。TikTok 的重点战略国家已从美国、日本、英国、印度调整为美国、日本、印度。其中，美国和日本发展时间最早，而印度市场今年 DAU 涨幅近 5000 万，已占 TikTok 全球日活近一半，被划为重点国家。TikTok 已经与火山小视频的海外版 “Vigo” 合并，主攻印度市场。

报道称，TikTok 内部针对各个国家的 ARPU 值（每用户平均收入）、国家地位有 SAB 三级排序，S 级包括美、日、英国，A 级是印度、韩国、欧洲、西欧（德国、法国），B 级为中东、东欧、南美。其次是北非、东南亚。

OYO 酒店进军咖啡领域

据新浪科技报道，OYO 酒店已经进军咖啡领域，该公司推出的 “芬然咖啡” 近日在西安开出了第一家门店。

据了解，OYO 酒店方面会筛选适合开设咖啡店的单体酒店，与酒店业主共同运营。咖啡店采用自动咖啡机，由酒店前台负责操作与服务，OYO 酒店筛选咖啡豆等原材料。

OYO 酒店相关人士表示，推出 “芬然咖啡” 是针对单体酒店物业利用率普遍较低的现状，希望 “探索更多增值服务，盘活酒店闲置物业空间，为业主提效创收”。

小米公布 30W 超级无线闪充技术

小米 9 月 9 日公布了小米超级无线闪充 MI CHARGE TURBO。小米 30W 超级无线闪充可实现 20 分钟无线充电 50%，69 分钟无线充满 4000mAh 电池。

小米超级无线闪充同时支持 10W 无线反向充电。小米还表示，MI CHARGE TURBO 40W 超级无线快充技术已进入测试阶段。

即将发布的小米 9 Pro 5G 版将支持有线快充、无线闪充、有线 OTG 反充和无线反充四种充电形式。

特斯拉正式进军冰岛市场

特斯拉日前正式进军冰岛市场，并在雷克雅未克（Reykjavík）地区设立了首家服务中心。特斯拉 Model S、Model X 和 Model 3 也已正式开始接受当地消费者的在线预订。该公司计划在冰岛设立 3 座超级充电站。

实际上，此前冰岛已经拥有少数特斯拉电动车，不过这些车都是由私人车主从其他国家进口而来的。但对于这些进口车主而言，他们势必会遇到各种问题，比如官方未在当地提供某项服务以及一些联网功能，因为特斯拉并未和当地网络运营商签约。