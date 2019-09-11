苹果在今天的 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 发布会上没有介绍的一个产品，或者说 “功能”，是全新的 U1 芯片。苹果在官网的 iPhone 11 和 11 Pro 页面加入了这部分的介绍。

苹果表示，全新设计的 U1 芯片利用超宽频技术实现了空间感知，让 iPhone 11 和 11 Pro 能够精确定位其他同样配备 U1 的 Apple 设备。如此一来，在使用隔空投送的时候，将你的 iPhone 指向其他人的 iPhone，系统就会为对方优先排序，以更快速地共享文件。

U1 芯片中的 “U” 代表的是 “ultra-wideband（超宽频技术）”。在 iPhone 11 页面中，苹果描述道，“你可以把它想象成覆盖你家整个客厅的 GPS”，而在 iPhone 11 Pro 页面，更是进一步表示 “这仅仅只是开始，让人期待的还多着呢”。这似乎意味着传闻中苹果蓝牙追踪器快来了。

根据在 iOS 13 代码中挖掘到的情报，苹果将推出一款蓝牙追踪器。根据描述，如果远离已标记的物品，那么用户将收到通知。此外，据称苹果还将在其中运用增强现实技术帮助用户在使用 iPhone 扫描大致区域后找到遗失的物品。不过在今天的发布会上我们没有见到这款产品，苹果或许会在 10 月的常规 iPad 发布会上介绍它。

需要特别指出的是，苹果在官网的备注栏中提到，由 U1 芯片驱动的快捷隔空投送功能，将于 10 月 1 日推出，换句话说在 iOS 13 正式版于 9 月 20 日发布后，还得再等等才能体验到这项新功能。