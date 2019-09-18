今年 4 月，美图正式宣布砍掉手机和电商业务，这次 “瘦身” 也让美图变成一个互联网公司。大家都很期待：轻装上阵的美图的发展是否也会焕然一新？今年 8 月美图发布的上半年财报，财报显示，尽管收入方面有所下滑，不过喜在亏损有了改善。据财报数据披露，该公司产生经调整净亏损 1.717 亿元人民币，同比大幅下降 41.4%。

其实，基于业务结构的调整，美图的营收结构也有所改变。所以，用户、流量、广告现已成为美图的重心。值得一提的是，据财报显示，美图上半年两款海外产品 BeautyPlus 和 AirBrush 表现亮眼。BeautyPlus 的月活跃用户数较 2018 年 12 月大涨 12% 达到 6682 万，AirBrush 的月活跃用户数增长 13.4%。此外，来自海外市场的广告收入较去年同期增长 67.4%。

自 2014 年启动国际化战略开始，美图就开启了业务 “新大陆”。从美图去年 12 月公布的一组数据来看，美图海外用户规模已占公司总用户规模的 30% 以上，且 AirBrush 和 BeautyPlus 均已盈利。显然，数年来的海外业务能力积累，给美图大刀阔斧的转型提供了支撑与底气。

那么，关于出海，这家颇有故事的企业有哪些经验之谈？在今年的 Google 开发者大会上，美图海外事业部负责人 Eagle Lee 从产品和变现两个方面分享了美图在出海方面的最新进展以及经验。

对于美图来说，海外版产品并不是 “空降”，更多是基于国内产品的国际化打造。美图开始的产品架构，包括所涉及的数据都是适用于国内市场环境。“但国内跟国外的网络环境差很多。”Eagle Lee 表示出海的很大阻碍就是如何让产品开发思路，可以在适应新环境的情况下，还能保持创意。在此过程中，美图利用了 Google 提供的开发工具进行了更顺利的开发。“Google 的 Firebase、ARcore 等都可以给我们提供更多的创意以及更加优质的架构，让设计师、产品可以直接应用，可以释放出更多内部的开发资源来做更有未来性的东西。” 他说。

当然，紧紧依靠国际化的开发工具远远不够出海的需求，企业对于产品出海的意识也很关键。“产品的存在就是解决问题。然而每个国家存在的问题不尽相同，所以首先要做的就是本地化。”Eagle Lee 认为，产品的本地化不一定就是必须在海外招人，这种方式早期的沟通成本、管理风险都较大，投入产出比不一定理想。“但是，想要本地化就一定要学习当地文化，通过与当地人交流和新闻去了解当地的日常生活。” 他补充强调说。

本地化不止是产品的设计，还包括长期运营。所以，将国内的成功产品放在海外长期运营，还需要以数据来洞察用户的使用习惯。Eagle Lee 表示，了解用户行为的特征，会发现更多的产品优化机会点。“大家都觉得数据和隐私相关，其实不尽然。最简单的例子，印度用户很爱自拍，国内比较爱修图，所以印度用户在自拍方面会花更多时间，那我们就优化自拍体验。” 他表示，美图在数据运用方面仅仅是了解大致用户习惯和群体的划分，以优化投入产出比。“在海外，美图也非常注重隐私。我们遵循 GDPR（《通用数据保护条例》）。”Eagle Lee 透露，美图并不会收集个人的行为资料来做个性化的精准广告投放，而是用数据来了解市场趋势以保证产品优化。

产品和用户是基础，尽管互联网重流量，不过用户和流量如何变现为真金白银又是一门新学问。自从美图上市后，其变现能力更令人关注。美图的变现方式主要包括用户付费和广告，在海外市场亦如是。“从工具类或是媒体类的产品角度来看，海外一些国家的付费意识较好，所以付费订购变现相对较容易。”Eagle Lee 介绍：“此外，我们也注意到内购订阅在海外市场发展非常迅速，所以基于 Google 的后台，做一些订阅的优化，提高了变现能力。”

另一方面， 海外的广告环境跟国内不一样，所以需要新的切入点。“得益于与 Google 的合作，他们的程序化广告，从 AdMob 到 AdX，给了我们很大的空间，教我们优化程序和广告，借此提升直客销售。” 他强调道，最重要的是，Google 是一个公正的第三方平台。“我们跟客户沟通时，可以拿 Google 的数字作为验证，这样就可以避免一些争议和歧义。” 他说。在广告业务方面，数字的增长需要公正的一个第三方来做验证，整个系统接起来，这个流程就会很顺，也可以减少内部的沟通成本。

美图算是国内较早的出海企业，如今其海外业务的强劲都是数年的一次次探索与验证的成果。丰富的海外经验、扎实的出海功底、渐增的用户数量、以及稳定的变现方式，美图尽管在国内的市场增长并不明显，失之东隅收之桑榆，其或许在海外市场拥有大展身手的机会。

近年来，随着国内消费级互联网市场的红利渐渐流失，很多企业都打算走向国际。不过，很多企业也在出海过程中 “水土不服” 而退场。所以，像美图一样，小心地审视本土、用心地耕耘本土市场，才是有利的 “方法论”。此外，搭上 “国际列车”，如借用谷歌等国际平台的经验加持，也不乏是一个明智的选择。